Másodszor nyerte a kupát a Vidi!

A fehérvári labdarúgás történetének második Magyar Kupa-győzelméért szállt harcba a MOL Vidi FC a Bp. Honvéd ellen a honi futball 79. MK-döntőjében.

2006-ban már sikerült. A Vasast tizenegyespárbajban győzte le az FC Fehérvár a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében, akkor is az Üllői úton, de még a régi Fradi-stadionban. Most újra fővárosi gárda hasított magának utat a másik ágon egészen a fináléig, de a Bp. Honvéd rutinosabb résztvevője a végső kupacsatáknak, a kispestiek tíz alkalommal emelhették magasba a díszes serleget, legutóbb 2008-ban. De a statisztikák semmit nem jelentenek egy végletekig kiélezett, egy mérkőzésen egekig magasztaló, vagy éppen keserű apátiába taszító párharcban. Ez utóbbira egyáltalán nem készültek a fehérvári hívek. A MOL Vidi FC szezonbeli 57 (!) tétmérkőzésén egyértelműen a kupadiadalt tűzte piros-kék zászlajára, s a papírforma is a Vidi mellett szólt, hiszen a 2018/19-es idényben háromszor is elkalapálta a bajnokságban végül negyedik helyen végzett Honvédot.

A találkozó előtt két órával a kispesti szurkolók még csupán szállingóztak a Groupama Aréna árnyékában, azonban a fehérváriak belépésére szolgáló II-es Kapu környékén egyre inkább piroslott, kéklett a látótér. „Benyomtunk már pár sört, de még szomjasak vagyunk. A győzelemre!” – ecsetelte az Albert Flórián utcában egy maroknyi, diszkréten csatára hangoló fehérvári brigád. A stadion gyepszőnyegére elsőként Marko Nikolics, a Vidi hadvezére lépett mintegy 90 perccel az Európa-liga-meneteléssel, bajnoki ezüsttel övezett hosszú hadjárat utolsó ütközete előtt. A kezdőkörben komótosan sétálva körbenézett a Groupama még igencsak zöldellő lelátóin, de senki nem sejthette, milyen húzáson morfondírozhat a kupameccseken eddig megszokott összeállításába alapjaiban belenyúló Supka Attila meglepetésére. A Honvéd mestere – aki immár harmadszor vezette a kispestieket a fináléba – a sorozatban végig védő Horváth András helyett a piros-feketéktől búcsúzó Gróf Dávidot jelölte a kezdőbe. A fehér hajú, 30 éves kapust a Honvéd drukkereinek üdvrivalgása fogadta, mikor kifutott a bemelegítéshez, de Kovácsik Ádám is érezhette a támogatást, bár a háta mögül még jócskán hiányoztak a minden bizonnyal a büfékben „melegítő” Vidi-hívek. A Red-Blue Devils szurkolói csoportja ezen a derbin tért vissza újra a lelátóra egész idényen át tartó bojkottja után, s kisvártatva hangos választ adott az egyébként túlerőben lévő kispestiek kóstolgatására.

A Himnusz dallamai alatt a Honvád ultrái piros-fekete füstbe borította az aréna északi oldalát, Kovácsik pedig nagyot szusszanva iramodott a gólvonal elé. Nikolics-mester némileg változtatott csapata hadrendjén, Huszti a középpálya közepén építette a támadásokat, míg a szezon legjobb NB I-es játékosának megválasztott Nego Loic Scsepovics mögött próbálta kivenni részét a veszélyhelyzet előteremtésében. Az első tíz percben inkább a fehérvári lábakon táncolt a labda, de a játék kiegyenlített volt. Aztán Nikolov aludt el kicsit a jobb oldalon, Uzoma húzta meg a szélén, s a beívelt labdája sem volt rossz, Holender azonban nem találta el jól a labdát. A 13. percben szinte a semmiből a tizenegyespontra mutatott Iványi játékvezető… A bajnokság újdonsült gólkirálya, Holender feküdt el a tizenhatoson belül Vinícius mellett, a megítélt büntetőt pedig a sértett, Holender Filip a jobb kapufa segítségével helyezte a hálóba laposan, 1-0. A gól után visszazárt a Honvéd, a Vidi játékosai pedig gyors passzokkal próbáltak rést találni a kispesti falon. A félidő derekán Fiola meg is találta, mintegy harminc fehérvári labdaérintés után tüzelt 17 méterről, de egy védő lábáról a bal kapufa mellé pattant a labda. A kispestiek főként a bal oldali vonal mellett igyekeztek a Vidi védelme mögé kerülni, ugyanakkor a fehérváriak egy-egy megszerzett labdával inkább a pálya középső részén vezettek offenzívát. Azonban fájó volt, hogy Gróf Dávidot nem mozgatták meg különösebben a piros-kék próbálkozások, Nego is a kapu mellé eresztett lövést 16 méterről – nem találta el igazán jól a labdát. Közben Iványi játékvezető nagy kedvvel villogtatta sárga kártyáját, a Vidi védekező szekciójából hárman is besárgultak a 35. percre, mondjuk Stopira páros lábas becsúszásánál köszönetet mondhattak a fehérváriak a bírónak. Nem segítette Nikolics csapatát az sem, hogy idegesen futballozott, sokat reklamáltak játékosai, s a szünethez közelítve egyre több labdakezelési hiba csúszott a játékba. Szerencsére a Honvéd sem játszott átütő erővel, N’Gog például miután tisztára játszotta magát, 12 méterről laposan és gyengén helyezett a rövidre, Kovácsik Ádám fogta a labdát.

Várható volt, hogy a szünetben Marko Nikolics cserél, Fiola és Elek helyett két támadó középpályást, Kovács Istvánt és Anel Hadzicot dobta be. A második félidő első öt percében nem változott a Vidi játéka, azonban Holender lubickolt a kupadöntő számukra édesded hangulatában: 18 méterről eresztett meg egy kanyargós rakétát, alig ment a keresztléc fölé. Aztán végre a piros-kékek is eltalálták a kaput. Balról érkezett egy beadás, Boban Nikolov megszelídítette, majd 16 méterről tüzelt keményen, de Gróf jól helyezkedett. Harcosan futballozott a Vidi, sőt, nyomás alá helyezte az egyre többet fetrengő kispestieket. Űzte-hajtotta a Vidi-tábor a játékosokat, s Vinícius lágy beívelése nyomán Anel Hadzic fejelt 6 méterről a kapu bal oldala felé, Gróf hatalmas bravúrral kapott bele a labdába, majd a szöglet után Stopira fejesét ütötte ki a jobb kapufa mellől. Mintha vért ittak volna a fehérváriak, Kovács például apró termete ellenére egy akción belül két kispestit is földre vitt… A 65. percben Kovács ugratta ki Nikolovot, aki 15 méterről lőtt nem túl erősen, ez volt a szerencséje a kiváló napot kifogó Grófot. Egy perccel később egy szabadrúgás után Nego centerezett, Stopira a kapuba pörgetett, de nem adta meg a gól Iványi, mert nem jó helyről végezte el a pontrúgást Huszti. Elszabadultak az indulatok, Juhászék majdnem leharapták az asszisztens fejét, majd miután Huszti büntetőterületen belüli eltüntetése felett szemet hunyt Iványi, a lelátóra száműzte a Vidi szerb trénerét. A hadvezérét vesztő MOL Vidi azonban nem roskadt össze, továbbra is fölényben játszott, s 81. percben Huszti szöglete után Juhász Roland fejelte tovább a labdát, a hosszún pedig Marko Scsepovics közelről gurított a hálóba, 1-1. Az utolsó percekre megélénkült a Honvéd, Danilo lövését Vinícius blokkolta kiválóan, majd Kamber fejesét Kovácsik fogta. De nem a kispestieké volt az utolsó szó! A 91. percben az alapvonal közeléből végezhetett el szabadrúgást Huszti, s mintha kispályán lenne, laposan a rövid elé gurította, Anel Hadzic pedig az ötös sarkáról a léc alá lőtt, 1-2.

Jegyzőkönyv

Budapest Honvéd–MOL Vidi FC 1-2 (1-0)

Budapest, Groupama Aréna, 15 000 néző. V.: Iványi (Ring, Vígh-Tarsonyi)

Bp. Honvéd: Gróf – Batik, Kamber, Lovric –Gazdag (Ben-Hatira, 69.), Heffler – Mezghrani, Nagy G., Uzoma (Kukoc, 80.)– N’Gog (Danilo, 77.), Holender. Vezetőedző: Supka Attila.

MOL Vidi FC: Kovácsik – Fiola (Kovács I., a szünetben), Juhász, Vinícius, Stopira – Nikolov, Elek (Hadzic, a szünetben), Pátkai (Futács, 73.) – Nego, Huszti – Scsepovics. Vezetőedző: Marko Nikolics.

Gól: Holender (14. – tizengyesből), illetve Scsepovics (81.), Hadzic (91.) Sárga lap: Nagy G. (32.), Lovric (53.), Batik (57.), Gróf (62.) illetve Vinícius (12.), Stopira (27.), Elek (35.), Scsepovics (38.), Nikolov (56.)

Kiállítva: sad

Éjfél után nem sokkal érkezik a csapat

A Budapest Honvéd ellen Magyar Kupát nyert MOL Vidi FC labdarúgó csapatát szállító busz 0 óra 15 perckor érkezik a Városháza elé, ahol Cser-Palkovics András fogadja a kupagyőztest játékosokat, és a szakmai stábot.