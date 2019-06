Másodszor lett a legjobb magyar

Alekszejev Tamara, Volán és Alba Öttusa SE. Egyéniben is csapatban is fehérvári öttusázók utasították maguk mögé a NuSkin felnőtt öttusa országos bajnokság teljes mezőnyét.

Ugyan azt hirdette a Magyar Öttusa Szövetség, hogy 38-an indulhatnak a felnőtt országos bajnokságon, azonban mindössze 24-en szálltak versenybe a budapesti megmérettetésen. A legnagyobb hiányzó talán az UTE versenyzője, Földházi Zsófia volt, aki lábműtétje után még nem épült fel. A május eleji fehérvári világkupán Alekszejev Tamara káprázatos, ritkán látható vívással rukkolt elő, akkor 29/6-os győzelem/vereség mutatóval jött le a pástról, s formáját átmentette az ob-re is. Toronymagasan nyerte a számot az Alba Öttusa SE pentatlonistája. A Volán Fehérvár 2016-ban világbajnoki címet szerzett versenyzője, Kovács Sarolta (2:09,06) nyerte az úszást a KSI medencéjében, Alekszejev 2:18-as ideje – ami az ő esetében nem rossz teljesítmény – a 10. helyre volt elég. A lovaspályán a rutinos hölgyek közé ugratott a junior Európa-bajnoki bronzérmes Guzi Blanka, hibátlan pályát ment, de Alekszejev Tamara is csak időtúllépés miatt vesztett két pontot. Az albás, 30 esztendős tusázó így is 16 másodperces előnnyel indulhatott a lövészettel színesített futásra Simon Sarolta előtt, Kovács Saci 28 másodperccel később ötödikként rajtolt. Alekszejev első és második lövészete hibátlanul sikerült, a harmadikban is csak kettőt tévesztett, Guzi megközelítette. A negyedik sorozatban is minden lövése célba talált Alekszejev Tamarának, így tetemes előnnyel futhatott elsőként a célba Guzi Blanka (Swimming Pentathlon Club) és Gulyás Michelle (KSI) előtt. 2014 után második egyéni aranyérmét szerezte az ob-n.

– Remek nap volt, elégedett vagyok a teljesítményemmel, különösen annak örülök, hogy hosszú idő után sikerült aranyérmet nyernem. Bevallom kicsit féltem a fiataloktól, hogy nagyon jönnek majd, a lövészetem azonban nagyon jól sikerült, így még sohasem – mondta. Kovács Sarolta az ötödik lett.

Csapatban a Kovács Sarolta, Kovács Eszter (9.), Koleszár Zsófia (11.) alkotta trió lett az első az Alba Öttusa SE (Alekszejev, Turbucz Anna (10.), Ormándi Rebeka 15.) és a KSI előtt.