Második siker a lilák ellen

Az Alba Fehérvár nyáron alaposan átformálódó csapata a KTE Duna Aszfalt elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a fehérvári közönségnek első alkalommal idén „nyitott kapuk” mellett. A Ramirez-tanítványok Markis McDuffie és Carlton Guyton vezérletével magabiztos sikert arattak.

Lassan gyülekeztek a szurkolók az Alba Regia Sportcentrumba, és kíváncsian szemlélték a találkozó előtt fél órával a parkettre kifutó, és a bemelegítést Adrian Ariza Medina erőnléti edző irányításával elkezdő fehérvári gárdát. Tippelgettek, vajon hányas mezben játszik a két csapat keddi meccsén (90-73-ra az Alba győzött – a szerk.) 24 pontjából öt triplát elérő Daishon Smith, és az ugyancsak jól termelő Markis McDuffie. Kétségtelen, hogyha a tavaszival összehasonlítjuk az Alba keretét, akkor azzal szembesülhetünk, hogy mindössze Keller Iván maradt meg a rutinosabb játékosokból hírmondónak. Lendületesen indítottak, és McDuffie két triplája után a 3. percben már 9-3-ra vezettek. A palánk alatt Csorvási Milán korlátlan úrnak bizonyult, jól szedte a lepattanókat, és segítette ki társait. Más kérdés, hogy az 5. percre magához tért a vendégcsapat is, és Révész Ádám duplájával kiegyenlített, 14-14. Aztán beállása után Smith is elkezdte a pontgyártást, és közben remek labdával szolgálta ki Marko Ljubisicet, aki be is dobta. Így a 8. percre a láthatóan motivált kékek először a mérkőzésen tízpontos előnyt kovácsoltak, 26-16. A negyed biztató hazai teljesítményére pedig Smith két másodperccel a dudaszó előtt beszórt hármasa tette fel a koronát.

A folytatásban Takács Martin egyéni alakítása adott örömre okot, és ezzel továbbra sem engedte tíz ponton belülre ellenfelét a gárda. Majd Smith osztott ki egy sapkát, McDuffie, pedig hallatlan eleganciával a Kígyó térről dobott be egy trojkát, 41-29. Egyedül a rutinos Marko Djeraszimovics semlegesítése okozott némi gondot, ő el is érte a 10 pontot a 15. percre, és társai közül egyedül Wittman Krisztián tartotta a lépést. A rövidebb kispaddal érkező KTE mestere, Forray Gábor folyamatosan forgatta csapatát, és ennek, valamint annak is köszönhetően, hogy a szünet előtt némileg fogyott a fehérváriak koncentrációjából, közelebb férkőztek vendéglátóikhoz, 46-39. Igaz a pihenőre mindez köddé vált, és 11 pontos előnnyel vághattak neki a harmadik etapnak. Ebben a tíz percben újfent engedett egy kicsit a gyeplőn az Alba, de Carlton Guyton és McDuffie gyorsan tettek arról, hogy ne legyenek vérmesebb illúzióik a liláknak, 65-49. A zárónegyedre a fontosabb kérdések mind eldőltek, de így is több pazar egyéni megoldásnak tapsolhattak a drukkerek, bízva abban, hogy ehhez hasonló teljesítményt láthatnak a vasárnap 18 órakor kezdődő DEAC elleni edzőmérkőzésen is.