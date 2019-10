Második profi meccsét TKO-val nyerte Serbán

Bár az volt a cél, hogy szokja a profik légkörét, nem töltött sok időt a ringben a székesfehérvári ökölvívó, Serbán Henrik. Már az első menetben megszerezte a győzelmet egy technikai KO-val.

Mindössze néhány hét telt el a Varkocs György Box Klubban, Turós Arnold irányítása alatt edződő Serbán Henrik első profi ökölvívó mérkőzése óta, s máris kötelek közé lépett Salgótarjánban. A Felix Promotion gáláján eredetileg Horváth Richárddal nézett volna farkasszemet a fehérvári bunyós, azonban a mérlegelés előtt kiderült, ellenfelének nincsenek rendben a sportorvosi papírjai, így az összecsapás előtt egy nappal kapott új ellenfelet Serbán. Az amatőrként Eb-n és vb-n is öklöző Henriket nem zavarta meg, hogy a szlovák Henrich Herák ellen kell kesztyűt húznia.

– Készültem, jó formában voltam, sokkal jobbnak éreztem magam, mint az első mérkőzésem előtt. Magabiztos voltam, így annyira nem zavart meg, hogy a szlovák sráccal kerültem össze – mesélte Serbán Henrik. – Még éjszaka megnéztem pár mérkőzését, ami alapján sokkal nehezebb feladatra számítottam. A hátsó kezeit nagyon jól használta, az ütőtávval is jól dolgozott, de nem rettentem meg. Arra hangoltam magam, hogy semmi gond nem lesz, megoldom a feladatot.

A szorítóban aztán az első pillanattól a magyar legény dominált, Serbán Henrik látványos stílussal, szépen bokszolva őrölte fel ellenfelét. Herák a második menetre már vissza sem jött a sarokból, vállsérülésre hivatkozva feladta, így Serbán TKO-val nyert.

– A bevonulás előtt, mikor összenéztünk, „tökösen” a szemembe nézett, gondoltam is magamban: „ez egy jó mérkőzés lesz!” Majd amikor a szorítóba felértünk, már kerülte a tekintetemet. Ahogy megkapta az első balosomat, láttam, hogy megilletődött a gyorsaságomtól. A másodiknál sem tudta, hogy mi tévő legyen, a harmadiknál pedig erőteljesen rámentem, a horog után már kétségbeesetté vált. A kötélnél magamra csalogattam, egy balhoroggal megcsíptem, utána rámentem, tüzeltem, s meg is adta magát. A vállát fájlalta, szerintem ez már csak pótcselekvés volt. Kifordult a harcból. Számítottam rá, hogy a második menetben kivégzem, de nem jött ki a folytatásra – szemléltette párharcát belülről Serbán Henrik, aki ha a decemberi Felix-gálán nem is, februárban szinte biztosan ringbe lép újra.