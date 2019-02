Második középszakaszbeli mérkőzését is elveszítette a Fehérvár

A Graz elleni idegenbeli vereséget követően azt a Klagenfurtot fogadta a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, amely ellen az EBEL alapszakaszában hibátlan mérleggel állt.

Csordultig telt lelátók, pazar hangulat, hétéves, ünnepélyes korongbedobást elvégző fiúcska, így kezdődött a mérkőzés. Rögtön az első percben zördült is a vendégek hálója, Erdély Csanád lövése az oldalhálót találta telibe. Egy NHL-mérkőzés is megirigyelte volna azt az iramot, amellyel a találkozó kezdődött, ezer fokon pörgött a Fehérvár az első néhány támadás során, míg Bischofberger a túloldalon a kapuvasat csengette meg. Szavakkal nehezen leírható módon hatott az emberre a találkozó atmoszférája, teljes mértékben egymásra talált csapat és közönsége.

Öt perc elteltével Jonathan Harty osztott ki egy fergeteges ütközést a Volán harmadában, a nézők nagy örömére. Fehérvári szempontból nyolc perc elteltével volt először „meleg a pite”, az azt követő helyzetből pedig a vezetést is megszerezték a vendégek. Két gyors lövés után nem sikerült felszabadítani Carruth kapuját, és végül Andrew Kozek lőtte be a sokadik kipattanót, 0-1. A bekapott gól kissé megzavarta a fehérvári fejeket, a 10. percben félreértette egymást kapus és hátvéd, majd utána is több könnyelmű hibát vétett hátul a hazai együttes.

A csapatra nehezedő nyomás végül egy Sarauer-kiállításban csúcsosodott ki, amit bár sikerült kivédekezni, rengeteg extrakorcsolyázással és ezzel járó energiaveszteséggel járt. A játékrész végéig még egy nagyobb hazai helyzetet jegyezhettünk fel, de maradt az egygólos klagenfurti előny.

Nem sikerült a lehető legjobban indítani a középső harmadot, Hári Jánost küldték ki két percre mindössze 17 másodpercnyi játék után. A kiállítás során ismét Mitch Wahl hozta a frászt a nézőkre, de veszélyes lövését Carruth és a kapuvas együttes erővel hárította. Ezután Tikkanen megmozdulását is szabálytalannak ítélték a „zebrák”, következhetett egy újabb fáradságos, védekezéssel teli kettő perc.

A hatékony védekezés után újdonságképpen Kozek személyében egy klagenfurtit küldtek a büntetőpadra, és bár többször is próbálkozott a Fehérvár, igazán nagy átütőerő nem volt a támadásaiban. Gyorsan az első után megérkezett a második vendégkiállítás is, de itt szintén csak egy Erdély-lövés révén tudott igazán nagy veszélyt teremteni a fehérvári alakulat.

Andrew Sarauer veszélyeztetett a vendégelőnnyel induló záróharmad legelején, amit villámgyorsan egy újabb kiállítás követett a látogatók részéről. Pattanásig feszült a hangulat a csarnokban a két perc során, majd egy emberként ugrott fel mind a háromezer fehérvári fanatikus: Ty Wishart első volános góljával egalizáltak a hazaiak, 1-1! Másfél perc múlva Meland lövése is csak centikkel csúszott el Haugen kapuja mellett, ám sajnos hamar lehűtötték a kedélyeket a vendégek: egy perc alatt kétszer is eredményesek tudtak lenni Geier és Wahl révén, 1-3. A mérkőzés végén kapus nélkül támadt a Fehérvár, amit kíméletlenül büntetett a Klagenfurt, 1-4.

A fehérvári vereséggel véget érő nap másik legfőbb híre a jövő évi mezőnyt illeti, ugyanis a hivatalos jelentkezési időszak végeztével a Znojmo, valamint a Medvescak Zagreb csapatai nem adták be nevezésüket, az Ausztria legnyugatibb csücskén fekvő Feldkirch viszont igen – túrákból tehát jövőre sem lesz hiány.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár AV19–EC-KAC 1-4 (0-1, 0-0, 1-3)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 3042 néző. V: Zrnic, Smetana, Zgonc, Nagy A.

Fehérvár: Carruth – Harty, Szabó D., Erdély, Hári (1), Sarauer (1) – Caruso,

Wishart 1, Luttinen, Koskiranta, Sofron – Stipsicz, Tikkanen, Meland,

Reisz, Phillips – Szita. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Klagenfurt: Haugen – Strong, Fischer (1), Geier 1, Koch (1), Petersen –

Gartner (1), Schomnig, Hundertpfund (2), Wahl 1 (1), Bischofberger 1

(1) – Unterweger, Duller, Richter (1), Harand, Kozek 1 – Schnetzer, Obersteiner,

Kraus, Liivik, Witting. Vezetőedző: Petri Matikainen.

Kapura lövések: 14–33 Kiállítások: 10, ill. 10 perc.