Második helyen zárt az FKC

Az Alba Fehérvár KC nemzetközi női kézilabda tornáját az Érd csapata veretlenül nyerte.

Alba Fehérvár KC–Motherson-Mosonmagyaróvár KC 28-27 (15-12)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Kovács T., Mándli

Alba: Mistina – Zazai 5, Walfisch 2, Boldizsár 1, Rózsás 1, Mendy, Pelczéder 2. Csere: Györkös (kapus), Sztankovics 2, Temes 9 (3), Piller, Moutsogianni, Szarka 4, Besszer 1, Töpfner 1. Edző: Deli Rita.

Mosonmagyaróvár: Herczeg – Domokos 2, Popa 1, Kellermann 2, Bardi 1, Hudák 5, Holesová 4. Csere: Dányi (kapus), De Souza 5 (3), Szalai Zs., Hajtai 2, Katona, Horváth B. 4, Tilinger 1. Edző: Bognár Róbert.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3

A záró, szombati napon kora délután lépett pályára a vendéglátó Alba Fehérvár KC, a Mosonmagyaróvár elleni találkozó, ha úgy vesszük, igen pikáns volt, hiszen szűk három hét múlva, a bajnokság nyitófordulójában ismét összecsapnak majd a felek a Köfém csarnokban.

Erre a mérkőzésre – bár ott ült a kispadon – lényegében pihenőt kapott a hazaiak francia kapusa, Armelle Attingré, de honfitársa, Claudine Mendy is kevesebb szóhoz jutott. A pénteki, Japán elleni párharchoz képest jobban kezdett az Alba, főleg Sabrina Zazai volt elemében, aki zsinórban négyszer vette be az U19-es Európa-bajnokságon berobbanó Herczeg Lili kapuját. Walfisch Mercédes hatalmas, léc alá lőtt bombáját követően először volt háromgólos a különbség, 7-4. Szép lassan magára talált a mosoni gárda, és Horváth Bernadett révén ledolgozta hátrányát (9-9), aki 2009 és 2016 között a Fehérvárt erősítette. Ezután Mistina Kitty percei következtek, aki ott folytatta, ahol pénteken abbahagyta. A hálóőrnek köszönhetően nem jutottak előnyhöz a piros mezesek, mivel előbb Katona Flóra, majd Maria Holesová ziccerét védte bravúrral. A 24. percben egy szerencsétlen ütközés után Walfisch került parkettre, rosszul fogott talajt, és aláfordult a bokája. A Békéscsabáról érkező átlövőt nagy fájdalmak közepette segítették le a pályáról, és már nem is tért vissza.

A szünetre háromgólos előnyt kovácsoltak a fehérvári lányok, amit Szarka Adrienn két szélről szerzett találattal növelt a fordulás után. Bognár Róbert, az ellenfél mestere próbálta felrázni az övéit – nem volt könnyű a negyvenfokos csarnokban –, miközben egyre jobban kinyílott az olló, így a 28. percre már hattal vezetett az FKC (21-15). Örvendetes, hogy egy újabb hazai székesfehérvári tehetség, a 17 éves Besszer Borbála is bemutatkozhatott, ráadásul góllal!

Nagy hajrába kezdett az MKC, a vendégeknek háromszor is sikerült egy gólra feljönniük, végül a gólerős Temes Bernadett vezérletével az Alba, ha minimális különbséggel is, de megnyerte a meccset.

– Az idei felkészülésnek és gyakorlatilag az egész szezonnak az a mottója, hogy új csapatot építsünk sok fiatallal és rutinos játékosokkal. Túl vagyunk a legnehezebb héten, egyrészt ami az edzésmunkát illeti, másrészt három nagyon komoly erőt képviselő együttessel játszottunk. Nem is az eredmény volt a fontos, hanem az, hogy megnéztük, ki mire képes támadásban és védekezésben – tudtuk meg Deli Rita vezetőedzőtől.

A zárómérkőzésen az Érd 34-26-ra legyőzte Japánt, így veretlenül első lett, az Alba a második, Japán a harmadik, a Mosonmagyaróvár a negyedik helyen végzett.

Vezető képünk egy korábbi meccsen készült. Fotó: FMH-Archív