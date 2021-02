Martonvásáron két meccsen sem született találat, ezt leginkább a Sárosd bánhatja

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 16., tavaszi nyitó fordulójában általában szoros eredmények születtek, a listavezető Sárosd pontot vesztett Martonvásáron, és helyet cserélt a Mórral.

Ercsi Kinizsi–Tordas Fész Zrt. 0-0

Martonvásár, zárt kapuk

Vezette: Béd Ákos.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Tolnai, Szűcs O., Kun, Pintér O. – Jerzsabek, Kondreska (Reicheld), Holentoner – Németh G. (Bognár B.), Klauz. Vezetőedző: Lieber Károly.

Tordas Fész Zrt.: Cseresnyés – Kerényi (Pál I.), Dely, Kanyó, Udvaros (Bihari) – Pongrácz, Szilágyi, Almási (Havass), Hernádi – Cservenka, Berki. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Jók: Szűcs O., Kun, ill. Cseresnyés, Dely.

Gyenge színvonal, pontatlan játék, ez jellemezte az egész mérkőzést. A Tordas végig a védekezésre összpontosított, amivel nem tudott mit kezdeni a Kinizsi. A mezőnyfölény nem volt elég a győzelemhez, így az Ercsinek meg kellett elégednie az egy ponttal.

Tudósított: Flórián Gábor.

Bodajk–Tóvill-Kápolnásnyék 2-1 (1-0)

Mór, zárt kapuk mögött.

Vezette: Cseh Roland.

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Bregócs, Rózsás (Molnár T.), Katóka R. (Csapcsár) – Gulyás, Molnár M. (Kovács J.), Dreska, Klein – Kocsis D., Herczegh. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Peng (Czottner Á.), Bakonyi (Gaál), Ódor D., Varga József – Csörge, Kiss Á., Pigler, Molnár G. (Silhány F.) – Zsigmond (Kharboutli Noor), Eipl. Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Gól: Molnár M. (25.), Molnár T. (85.), ill. Varga J. (85.).

Jók: Csikesz P., Katóka R., Molnár M., ill. Kalmár, Pigler.

Már a mérkőzés első perceiben kirajzolódott az a játék­kép, ami a teljes kilencven percet jellemezte. A vendégcsapat irányította a mérkőzést, saját játékukat játszva, földön tartva a labdát, sokat passzolva építették támadásaikat. A Bodajk megszállta saját térfelét és a kontratámadásokban bízott. A 25. percben egy jobb oldali bedobás után Molnár Milán elé került a labda, melyet 12 méterről a bal felső sarokba lőtt, 1-0. A második félidőben nagyobb sebességre kapcsolt a Nyék, Pigler Boldizsár többször is nehéz feladat elé állította Csikesz Pétert, de ezeket több esetben bravúrral hárította a hazai hálóőr egészen a 83. percig. Ekkor egy jobb oldali beadásnál Gulyás egyszerre ért oda a labdához a nyéki csatárral, aki elesett, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A 11-est Varga József magabiztosan értékesítette, 1-1. A gól után a vendégek mindent egy lapra feltéve rohamoztak a három pontért, felvállalva ezzel hátul a nyitottabb védekezést is. Ez a kockázat és egy nagy védelmi hiba vezetett el a Bodajk második góljához, amikor is Silhány Ferenc röviden fejelt haza egy előrevágott labdát, amelyre Molnár Tamás lecsapott, és a kifutó kapus felett a kapuba emelt, 2-1. Tovább folytatódtak a vendég­rohamok, de gólt ismét a hazai csapat érhetett volna el a 91. percben, Klein Márk a félpályától vezette a kapusra a labdát, de Kalmár Adrián mellett elpasszolt labdája pár centivel elkerülte a kaput. A kapu előtti határozottságának köszönhetően szerezte meg a győzelmet a Bodajk SE.

Tudósított: Kovács Zoltán.

Lajoskomárom–Sárbogárd 1-2 (1-1)

Lajoskomárom, zárt kapuk.

Vezette: Závotka Csongor.

Lajoskomárom: Lang – Berta (Szulimán), Varga F., Sonkoly, Kövecses – Fodor Márton, Gergye, Vései (Kovács P.), Németh Á. – Czéhmeiszter, Vass. Vezetőedző: Megyeri János

Sárbogárd: Barabás – Kindl, Horváth A. (Vámosi), Vagyóczki, Gráczer Bálint – Mayer (Horváth B.), Luczek, Rodenbücher T. (Demeter), Gráczer G. – Gyuricza (Magda), Gráczer Bence. Szakmai igazgató: Pajor László.

Gól: Fodor Márton (33.), ill. Gráczer G. (37.), Mayer (80.).

Jók: Lang , Czéhmeiszter, ill. Gráczer G., Luczek.

A 33. percben Berta Lászlót csak szabálytalanul tudták megállítani a bogárdi védők, a szabadrúgást Fodor Márton 20 méterről lőtte a jobb felső sarokba, 0-1. A 37. percben bizonytalankodott a hazai védelem, a szemfüles Gráczer Gergő lecsapott a labdára, és kiegyenlített, 1-1. A 80. percben jogos büntetőhöz jutott a Sárbogárd, melyet Mayer Dávid értékesített, 1-2. A hosszabbításban Szulimán Norbert bal felsőre csavart lövésével egyenlíthettek volna a lajosiak…

Tudósított: Mosberger Mátyás.

Móri SE–Főnix FC 4-2 (2-1)

Mór, zárt kapuk mögött.

Vezette: Kupi Zoltán.

Móri SE: Molnár B. – Végvári, Kosztolányi, Lattenstein (Szöllősi), Ferencz – Klémán M. (Tetzl, Czachesz), Tar, Mészáros B., Pataki – Varga B., Fodor Máté. Vezetőedző: Kiss Máté.

Főnix FC: Barsch – Sarok, Knausz (Papp K.), Bolla Barnabás, Somogyi Sz. (Zoboki L.) – Patkós K. (Jófejű), Adorján, Meszlényi (Krán), Zoboki Á. – Molnár A. (Szegedi), Tölgyesi. Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Végvári (7.), Kosztolányi (42.), Fodor Máté (58.), Ferencz (81.), ill. Somogyi Sz. (16.), Zoboki L. (87.).

Jók: Végvári, Kosztolányi, Ferencz, Mészáros B., Tar, ill. Zoboki L.

A 7. percben Végvári Ádám szerezte meg a vezetést egy kapáslövés után, 1-0. Tíz perccel később Somogyi Szabolcs csúsztatott a kapufára, Molnár Bence kihúzta a befelé pattanó labdát, az asszisztens azonban gólt jelzett, 1-1. A 42. percben egy gyors kontratámadás után, Tar Bálint beadására Kosztolányi Bence érkezett tökéletes ütemben, 2-1. Az 58. percben egy sakk-matt szituáció végén Fodor Máté helyezett az üres kapuba, 3-1. Nem sokkal később Zoboki Álmos harcolt ki büntetőt, ám Adorján Gergő lövését Molnár Bence kivédte. A 81. percben Varga Balázs szlalomozott át négy védőn, majd Ferencz Bálint elé pattant a labda, aki szép gólt ragasztott a kapu közepébe, 4-1. A 87. percben egy beadás után Zoboki Levente elé pattant a labda, aki gyors mozdulattal talált a hálóba, 4-2.

Tudósított: Móri SE.

Martonvásár–Sárosd Kronos Sport 0-0

Martonvásár, zárt kapuk.

Vezette: Kerkuska Miklós.

Martonvásár: Sebestyén – Szeidl, Erdei P., Szél, Füzér (Schäffer) – Lakakisz (Vörös), Neuvert, Süle, Kovács P. (Kádár) – Juhász B., Balogh B. (Lacza). Vezetőedző: Kovács Attila

Sárosd: Rauf T. – Susa, Hushegyi, Kovács Á. (Takács M.), Vida – Szalai P. (Hallósi), Killer M., Kosaras, Szekeres (Szabó E.) – Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor.

Kiállítva: Kosaras (40.).

Jók: Sebestyén, Erdei P, ill. Kovács S., Killer M.

A kezdősípszó előtt sajnos ismét gyászszünettel indult a délután, a korábbi szakosztályvezető Szűcs Zoltán és Tóth András, a Martonvásár Sportjáért Alapítvány kuratóriumi elnökének emlékére. Erdei Péter egy parádés lövéssel a 3. percben már eltalálta a kapufát, és egy szöglet utáni fejessel, ha kicsit pontosabban veszi célba a jobb felsőt, máris 2-0 lehetett volna. Viszont a vendégek az álmos kezdés után rákapcsoltak, és úgy tűnt, lesz is keresnivalójuk, mert az első tizenöt percben a martoni kapus, Sebestyén István háromszor is kiejtette kezei közül a labdát. Utána viszont elképesztő bravúrok egész sorát mutatta be már a szünetig. A martoniak kulcspillanatokban sokszor alulmaradtak a meglehetősen kemény – olykor inkább durva – vendégekkel szemben. Ennek végül a 40. percben Kosaras Szabolcs kiállítása lett a jutalma. A 66. percben Szél Lászlót hagyta le a sárosdiak támadója, a védő hátulról buktatta, 11-es. Sokan emlegetni kezdték ekkor az őszi mérkőzést, nem is véletlenül. Sebestyén Sárosdon két büntetőt is kifogott, és hagyománytisztelő emberként ezen most sem változtatott, ezzel pedig a „11-es párbajban” Sebestyén István-Sárosd 3-0. A hazaiak mezőnyben felvették a versenyt a Sárosddal, akik viszont helyzetek terén jobban teljesítettek, igaz, ezzel végül nem mentek sokra, leginkább a klasszis teljesítményt nyújtó Sebestyénnek köszönhetően.

Tudósított: Szupkai Gábor.

DUFK SE–Ikarus-Maroshegy 0-3 (0-2)

Dunaújváros, zárt kapuk.

Vezette: Domak Ádám.

DUFK SE: Kovács D. – Pinczési, Fejes Cs. (Hollósi), Fekete, Pintér Cs. – Gertner, Hajdú, Perjési (Rácz), Furuglyás – Vajda, Tóth B. Vezetőedző: Szellák Sándor.

Ikarus-Maroshegy: Matócza (Gável) – Békefi, Makai (Patkós Á.), Fülöp, Kovács L. (Skultéti A.) – Andróczi, Vadászi, Kovács K., Farkas G. (Fövenyi) – Kovács D., Farkas D. Vezetőedző: Borsányi István

Gól: Kovács L. (24.), Vadászi (28.), Skultéti A. (83.).

Jók: Hajdú, ill. Kovács L., Vadászi, Farkas D.

A 25. percben a hazai védelem megingását követően váratlanul talált be Kovács Levente, 0-1. A 28. percben egy szép akció végén Vadászi Bende átlövéséből növelte előnyét a Maroshegy, 0-2. A 74. percben a lesre játszó DUFK SE megingását Skultéti András váltotta gólra, 0-3.

Tudósított: Szellák Sándor.

Kisláng–Mány 1-1 (0-1)

Székesfehérvár, zárt kapuk.

Vezette: Szabó Dániel.

Kisláng: Ányos – Kovács T. (Horváth Z.), Juhász M., Erdei B. (Kassai Cs.), Árki – Dudar K., Dudar E., Juhász J., Komlós – Kassai J. (Kassai D.), Willerding Zs.. Vezetőedző: Erdei István.

Mány: Szabó T. – Gondos, Rimele, Ország, Szűcs P. – Mészáros T. (Palkovics), Bukovecz, Parag, Selmeczki – Veress, Radovits. Vezetőedző: Pál Zoltán.

Gól: Juhász M. (55.), ill. Szűcs P. (5.).

Kiállítva: Radovits (68.).

Jók: Árki, Dudar E., ill. Ország, Veress.

Az 5. percben Szűcs Péter a 16-on belül vette át a labdát, majd a léc alá lőtt, 0-1. A 12. percben Dudar E. indította Juhász Mártont, akinek a beadásra szánt labdája lecsúszott, a labda pedig a felső lécről vágódott ki. Az 55. percben Dudar E. szólóját követően a becenterezett labdát Willerding Zsolt próbálkozása után Juhász Márton váltotta gólra, 1-1. A 68. percben Radovits Ádám lerántás miatt megkapta a második sárga lapját. A 73. percben Veress ért bele Bukovecz Ferenc szabadrúgásába, de Ányos Pál bravúrosan hárított.

Tudósított: Juhász Fanni.

A Bajnokság Állása