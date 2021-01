Márton Gábor a Vidi vezetőedzője elégedett csapatával

Befejeződött a MOL Fehérvár horvátországi edzőtábora, a héten már itthon készül a csapat. Márton Gábor együttese utolsó edzőmeccsét az Osijekkel vívta szombaton. A találkozón 2-2-es döntetlen született. Dárdai Palkó ismét betalált a Vidiben!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Különleges körítést kapott a Vidi utolsó felkészülési mérkőzése, amelyet ezúttal is a Rovinjban vívott. Az eszéki szurkolók természetesen nem mehettek be a stadionba, de a pályán kívülről füstbombás szurkolással kezdték a mérkőzést. A horvát sportcsatorna pedig hat kamerával közvetítette a meccset.

Az első félidőben csak az eszékieknek volt gólhelyzete, Emil Rockovot többször is megtornáztatták. A 44. percben góllá értek a támadások, Visar Musliu faultot a tizenhatoson belül, a büntetőt az argentín középcsatár Ramón Mierez értékesítette, 0-1.

A szünetben Márton Gábor a védelemben frissített, ám a fordulás után sem hagyott alább az eszékiek lendülete. Nem lehet mondani, hogy a Vidi rosszul sáfárkodott volna a helyzeteivel, jószerével az 53. percben ment kapura az első lövés és abból gól is lett! Kovács István átadásából Halma Ádám 15 méterről rúgott nagy gólt, 1-1. Ha egy üzlet beindul… Nem sokkal később fordítottak a fehérváriak, amikor Dárdai Palkó elé csorgott a labda és 13 méterről nem is hibázott, megszerezte harmadik találatát a felkészülés során, 2-1. A hajrára kanyarodva két különlegességet nyugtázhattunk: egyrészt Rockov elrúgta labdát a másik kapuig, az ő kapuját pedig a csereként beállt Kleinheisler László veszélyeztette. A 73. percben újabb tizenegyest kapott az Osijek, ezúttal is Mierez állt a labda mögé, majd egyenlített, 2-2. A hajrában mindkét oldalon voltak ziccerek, de az eredmény már nem változott.

Az edzőtábor során a Vidi horvát elsőosztályból a Rijekát 1-0-ra legyőzte, a Dinamo Zágrábtól 2-1-re kikapott, utóbb ikszelt az Eszékkel. A dalmát másodosztályú Orijentet 6-2-vel intézte el, míg a Sturm Graztól 3-1-es vereséget szenvedett. A mérleg 2 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség.

– Remek felkészülésen vagyunk túl, nagyon jól sikerült az edzőtábor. Nagyon sokat dolgoztunk annak ellenére is, hogy tíz nap alatt öt edzőmeccset játszottunk. A játékosok kiváló munkát végeztek és az utolsó két mérkőzésen jó teljesítményt nyújtottak. Az NK Osijek ellen két szép gólt szereztünk, viszont ismét befújtak ellenünk két véleményes tizenegyest. Ami számunkra a legfontosabb volt az edzőmeccseken, a csapat mozgása és a játékosok teljesítménye, amivel teljesen meg vagyok elégedve. Mindenkinek, aki itt volt az edzőtáborban és segítette a csapat munkáját, szeretnék köszönetet mondani. Egyelőre még nincs sok új játékosunk, azonban akik érkeztek, azok gyorsan beilleszkedtek a csapatba – értékelte a horvátországi tíz napot Márton Gábor a MOL Fehérvár vezetőedzője.