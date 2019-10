Marko Nikolics szerint szerint szerencse is kell

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 10. fordulójának zárásaként csap össze a bajnoki címre két legesélyesebb együttes. A listavezető MOL Fehérvár FC vasárnap 17.15-kor fogadja a címvédő Ferencvárost.

Koncentráció, akarat, küzdelem, kitartás, érzelem. A MOL Fehérvár FC játékosai szerint ezek szolgálhatnak pillérként a győzelem felé vezető hídon. Azon a hídon, mely a hőn áhított bajnoki arany lelőhelyét köti össze a csatatérrel. Persze, a pontvadászat egyharmadának vége előtt botorság lenne már a végső győzelemről értekezni, de mégis komoly súlya van annak, ha a tabella élén álló két gárda, a magyar mezőny két legjobbja méri össze erejét.

A Vidi és a Fradi 99. bajnoki összecsapására készül. A Ferencváros 44 diadalt számlál, 28 döntetlen mellett pedig a fehérváriak 26 alkalommal örülhettek győzelemnek. A közös történelem nagy részében egyeduralkodóak voltak a zöld-fehérek, de az utóbbi években kiegyenlített a háború, 15 meccsből négyet a Vidi, hatot a Fradi nyert, ötször pedig osztoztak a pontokon.

– Jó meccset kell játszanunk, szervezettnek kell lennünk, labdával és labda nélkül is jól kell mozognunk a pályán, a védekezés és a támadások egyformán fontosak lesznek, ahogy az átmeneti játék, vagy a pontrúgások is – vélekedett Marko Nikolics, a MOL Fehérvár vezetőedzője a molcsoport.hu interjújában. – És persze motiváltnak és koncentráltnak is kell lennünk. Nagyon jó csapat a Ferencváros, nagy klub és hatalmas szurkolótábor áll mögötte. Jó játékosaik vannak, sok légiós és magyar válogatott alkotja a Fradit, ez az erősségük. Erősek csapatként is, és jó minőségű futballra képesek. A minőség alapján a két legjobb csapat csap össze vasárnap.

Ez egy rangadó, mindkét csapat motivált lesz, és ahogy mindig, ezúttal is az apró részletek döntenek a győztes kilétéről.

A Ferencváros csütörtök este még az orosz fővárosban aratott bravúros 1-0-s győzelmet a CSZKA Moszkva felett az Európa-liga csoportkörében. A fehérváriak akár alapozhatnak arra is, hogy bizonyára fittebbek lesznek ellenfelüknél.

– Nem jelentős, de természetesen előnyt jelenthet számunkra, hogy a Fradi kettős terhelés alatt tölti a szezon ezen részét, hiszen az utóbbi években a magyar csapatok nem szokhattak hozzá, hogy több fronton is helyt kell állniuk. Kell egy kis idő, mire megszokják az európai kupameccsek terhelését. Ha jól emlékszem, tavaly háromszor is megvertük a Ferencvárost, egyszer ráadásul a Chelsea elleni meccsünk után három nappal. Mindenki azt hitte hullák leszünk, de itt, ebben a stadionban legyőztük őket – morfondírozott a Vidi szerb trénere, aki Tocmacot venné ki a Fradiból vasárnap – ha tehetné.

– Nagyon jó játékos, villámgyors, életveszélyes a labdával. Ugyanakkor szükségünk van a szerencsére is, de meg is kell dolgozni érte. Bátorsággal, megfelelő hozzáállással kell kiérdemelni. Forró szívvel, de hideg fejjel kell belemennünk a mérkőzésre, mert a szerencse mindig annak az oldalára áll, aki megdolgozik érte.

Az érdeklődés rendkívüli, pénteken a 11 ezredik belépőt is értékesítette a klub, s újabb szektorokat nyitott meg.