Marko Nikolics nem ígért gólfiesztát, kár, hogy a Vidi edzőjének végül igaza is lett

Jól indult, nyögvenyelős lett a vége – így lehetne összefoglalni a Mol Fehérvár Vaduz elleni csütörtöki mérkőzését a labdarúgó Európa-liga 2. selejtezőkörében.

Nem ezt várták, kivéve persze Marko Nikolicsot. A Vidi szurkolói már az FK Zeta ellen is azért utaztak el a felcsúti Pancho Arénába, hogy örömjáték részesei legyenek. Az Európa-liga első selejtezőkörében, Montenegróban parádézó fehérvári labdarúgók aztán szépen behúzták a féket a visszavágón és csak egy keserves döntetlenre futotta az erejükből azzal a társasággal szemben, akiknek egy héttel azt megelőzően minden megerőltetés nélkül egy ötöst gurítottak. A piros-kékek szerb szakvezetője a szerdai sajtótájékoztatón azt prognosztizálta, hogy kicsi ország ide vagy oda, de senki ne várja el tőlük, hogy kitömjék a liechtensteinieket. Sőt, a 40 éves tréner még azt is hozzátette, mindössze ötven százalék esélyt lát arra, hogy csapata elbúcsúztassa a svájci másodosztályban edződő FC Vaduz együttesét a második számú európai kupasorozat további küzdelmeitől. Az első felvonást követően nyugodtan kijelenthetjük, a mesternek teljesen igaza volt (1-0-ra nyert a Vidi.). Az általa kért „okos és agresszív” futball csak ideig-óráig működött, a 30. perc tájékán már lehetett látni, hogy Juhász Rolandékat azért meg-meglehet zavarni. Az is mindent elmond a Fehérvár játékáról, hogy a hazaiak legveszélyesebbje a balhátvéd Stopira volt. Pedig jól jött volna, ha a zöld-foki-szigeteki bekk esetleg duplázni, netán triplázni tudott volna. (Erre is megvolt az esély.) Így azonban a visszavágón, jövő csütörtökön vért kell izzadnia a koronázóvárosi legénységnek, hogy a következő körbe lépjen.

– Sajnálom, hogy nem sikerült megszereznünk a második gólt, hiszen több százszázalékos ziccert is elpuskáztunk – nyilatkozott a házigazdák vezetőedzője a lefújást követően. – Az viszont pozitívum, hogy az ellenfél nemhogy nem talált be a kapunkba, de helyzete is csak egy volt. Ha hazai pályán kezd egy csapat az európai kupákban, akkor nagyon fontos, hogy ne kapjon gólt, gólokat – mi ezt szerencsére jól kezeltük. Azt hittem, jobban meg tudjuk őket lepni mélységből, hiszen többször heten is előre jöttek letámadni, ilyenkor pedig három a három ellen maradtak a védőik a mi támadóinkkal szemben. Komolyabb elemzésbe azonban nem szeretnék ez alkalommal sem belemenni, a visszavágó előtt ezzel nem segíteném az ellenfelünket. Ha az első meccs előtt azt mondtam, hogy 50-50 százalék a továbbjutási esély, akkor most azt mondom 51-49 nekünk. Nem hiszem, hogy ők túl sokat változtatnának a játékukon, de ha így lesz, arra mi is időben reagálni fogunk.

BALOGH NORBERT AZ ÚJ KISZEMELT

A NEMZETI SPORT értesülései szerint Balogh Norbert napokon belül aláírhat a Mol Fehérvár FC csapatához. A 196 centiméter magas támadó azután kerülhet a Vidibe, hogy az Olasz Labdarúgó- szövetség visszasorolta a Palermót a negyedik vonalba, miután a szicíliaiak későn adták be a nevezésüket a Serie B küzdelmeire. Az egykori debreceni tehetség így szabadon igazolhatóvá válik, akire valószínűleg akkor sem tartottak volna igényt, ha nincs ez a szankció. BALOGH legutóbbi idényét kölcsönben a ciprusi APOEL-nél töltötte, ahol összesen 18 tétmérkőzésen lépett pályára, és ezeken ötször volt eredményes. A PALERMO anno 5 millió Eurót fizetett a DVSC-nek a játékosért.

Mario Frick, az FC Vaduz trénere nem tűnt túl letörtnek a találkozót követően, még akkor sem, amikor kiderült, hogy nem kap magyar tolmácsot a sajtótájékoztatóra.

– Nagyon elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, de az eredménnyel természetesen nem. Kiválóan játszottunk az első félidőben, megkockáztatom, sokkal jobban, mint a Fehérvár. Sajnálom, hogy nem sikerült gólt szereznünk, de van még kilencven percünk arra, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. Hiszünk benne, hogy túl tudunk jutni ezen a párharcon. Az idegenbeli meccs előtt azt mondtam, 30 százalék esélyünk van, most inkább 40-et mondok.

Stopira, a derbi hőse barátját, a sérült Viníciust méltatta:

– Hosszú ideje futballozunk már együtt Paulóval a Vidiben, olyan, mintha a családtagom lenne. Neki ajánlom a gólomat, tudom, hogy erősen fog visszatérni a csapatba,

miután teljesen felépült!