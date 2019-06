Marko Nikolics már a MOL Vidi FC új céljai felé kormányozza a piros-kékek csapatát

Szombaton Ausztriába, Bad Waltersdorfba utazik a MOL Vidi FC labdarúgócsapata, ahol június 27-ig edzőtáborozik. A vezetőedző, Marko Nikolics újabb szintet szeretne lépni a bajnoki ezüsttel, kupagyőzelemmel és Európa-liga-csoportkörrel záró fehérváriakkal.

Sikerült pihenni?

– Igen. Nekem is rövid pihenőm volt, de azért pár napra sikerült eljutnom a tengerpartra – mosolygott Marko Nikolics, a Vidi szerb trénere. – Érdekes, amióta megszületett a lányom, a családdal együtt most először voltunk a tengerparton.

Ilyenkor teljesen kizárja focit a gondolataiból?

– Ebben a pozícióban sosem lehet teljesen kikapcsolni. Főleg, ha a telefon minden pillanatban melletted van. Természetesen tartottam a kapcsolatot a vezetőséggel, a játékosokkal, az edzői stábbal. Felkészültünk arra, hogy rövid lesz a szünet, ezért a legapróbb részletekig meg lett szervezve a felkészülés, de néhány technikai dolgot egyeztetni kellett.

Ilyenkor eszébe jut egy-egy új taktikai húzás, valami apró helyezkedési trükk, amit aztán beépíthet a csapat játékába?

– Van ilyen is, de általában az újítások is már korábban megfogalmazódtak, s terveztük őket. Az előttünk álló napokban a játékosoknak levetített videofelvételek is folyamatosan készültek a tavasz folyamán. A 4-4-2, a 4-4-2 rombusz, a 4-3-2-1, és a 4-3-2-1 taktikai felállásokban is otthonosan mozog már a csapat. De mindig kel bővíteni a palettát, már csak játékosok kellenek, akik ezt megtöltik tartalommal. Volt olyan pillanat, hogy ültem a strandon, élveztem a napsütést, s egyszer csak eszembe jutott valami, amit meg lehetne valósítani.

Elégedett?

– Természetesen igen. Az elmúlt két évben, amióta Fehérváron vagyok, bajnokok lettünk, nyertünk Magyar Kupát, eljutottunk a Bajnokok Ligája playoffkörébe, szerepeltünk az Európa-liga csoportkörében, sőt, ott gyűjtöttünk is 7 pontot. Nem az én tisztem megítélni, hogy ez a mostani a klub történetének legjobb csapata, de ha a statisztikát, a trófeák számát nézzük, vagy a minőséget, akkor talán ki lehet jelenteni, hogy igen. De mindez történelem, az előttünk álló feladatok a legfontosabbak. De nem csak nekünk, az összes magyar csapat felé alapvető elvárás, hogy ha már ilyen nagy küzdelem volt a bajnoki címért, vagy a kupagyőzelemért, most Európában kell valami nagyot villantani. Ez nem könnyű feladat, az elmúlt tíz évben csupán a Vidi ért el olyan eredményeket, melyek számítanak valamit. De a Vidi helytállása sem volt folyamatos a csoportkörben. Minden csapatnak azért kell dolgoznia, hogy sikeres legyen Európában a magyar foci.

Magasra került a léc a 2018/19-es szezonban. Lehet ezen emelni?

– Ami igazán magasabbra emelné a szintet, az a Bajnokok Ligája lenne, de idén számunkra ez nem jöhet össze, hiszen az El-ben indulunk. De rettentő fontos, hogy amikor tavaly nekiindultunk az európai porondnak mindössze 4 koefficiens pontunk volt. Ezt most megdupláztuk, 9 pontunk van, ami azt jelenti, hogy az első két selejtezőkörben kiemeltként várhatnánk ellenfelet. Nagyon kicsin múlik, hogy a harmadik körben is kiemeltek legyünk. Ha úgy alakulnak az eredmények, hogy egy kiemelt csapat kiesik az első, vagy a második selejtező fordulóban, akkor mi lennénk kiemeltek a harmadik körben. Nem lenne rossz, de nehéz lesz végigmenni a csoportkörig. De ez a célunk.

Mi az, amit kapott a csapattól, s mi az, amit Ön adni tudott a gárdának?

– Amit én adtam, az a munkám. Hogy a lehető legjobbat hozzam ki a játékosokból egyéni és csapatszinten is. Vannak olyan játékosok, aki nagyon jó formában voltak, voltak akik lehettek volna jobbak is, de alapvetően az a dolgom, hogy fejlődjenek a labdarúgók. Amit kaptam? A fantasztikus emlékek, szép sorok az életrajzomban, amik az eredményeket hirdetik. Sok emlékezetes momentum volt az elmúlt két évben, legutóbb például a Magyar Kupa döntőjében. Ezek a történelem részei, kiszögelhetjük a falra az érmeket, a kupákat feltehetjük a polcra, aztán menni kell tovább.

Akadt olyan mérkőzés, amikor azt mondta: „ezen a meccsen éreztem magam leginkább jól edzőként”?

– Másképp tekintek a mérkőzésekre. Van, hogy boldog vagyok a teljesítmény miatt, van, hogy nem annyira. Nemcsak azt látom, hogy mi történik a meccsen, hanem azt is nézem, mi az, ami megvalósult abból, amire egészen a találkozóig készült a csapat. Sosem sikerül minden tökéletesre, ha egy apró dolog is hiányzik, már nem lesz olyan jó az előadás. De voltam már boldog a teljesítmény láttán. Több meccsen is fantasztikus munkát végeztek a srácok. Tetszett a Bordeaux, a Malmö, a Ludogorec, a PAOK elleni mérkőzésen mutatott taktikai fegyelmezettségünk, a Chelsea elleni két mérkőzés is örök emlék marad, de az AEK Athén ellen is elégedett voltam. Itthon a Honvéd, az Újpest, a Debrecen ellen is jó focit játszott a csapat. De mindig figyelni kell arra, hogy mi hiányzott, s azt hogyan lehet javítani legközelebb.

Mérkőzések előtt, mikor még alig van ember a stadionban, sétál egy kicsit a pályán. Mi jár olyankor a fejében?

– Ez egy kis babona, szertatás számomra. Elmondok egy kisebb imát a családomért, a szerencséért.

Szerencsésen összeáll lassan a keret?

– Még a felkészülés korai szakaszában vagyunk. 18 játékossal dolgozunk, a válogatottak csak jövő héten csatlakoznak, van olyan új játékos, aki csak július elsején érkezik. Várunk további bejelentéseket, igazolunk még labdarúgókat. A védelem közepére, a középpályára, a szélekre, és talán a támadósorba is érkezhet új játékos.

Miként tudja tűzben tartani azokat a fiatal játékosokat, akik ugyan a keret tagjai, de nagyon kevés lehetőséghez jutottak?

– Nem könnyű feladat olyan játékosokat idecsábítani, akik fiatalok is, és minőséget tudnak hozni a játékba. Az lenne az ideális, ha négy-öt olyan 18–25 év közötti játékos érkezne, akik erősítést jelentenének egyből, s nagy harcban lennének a kezdőcsapatba kerülésért.

Nézegette már a lehetséges ellenfelek listáját, hogy kivel lenne jó kezdeni az Európa-liga selejtezőjét július 11-én?

– Természetesen böngésztem a listát. Mondtam is a technikai vezetőnknek, Pánczél Szabolcsnak hogy mely csapatok közül húzzon ellenfelet, s melyeket hagyja az urnában, hogy ha haza akar jönni a június 18-i sorsolásról. De a kívánságlistámat nem szeretném nagydobra verni.