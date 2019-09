Listavezetőként fogadta Szlovákia válogatottját a magyar nemzeti együttes az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában. Marco Rossi válogatottja itthon sem tudta legyőzni a szlovákokat, s 2-1-es győzelmükkel északi szomszédaink elénk kerültek az E-csoportban.

Szlovákia tulajdonképpen két helyzetből lőtt két gólt, s ezzel Budapesten is nyerni tudott a magyarok ellen. Marco Rossi legénysége nem futballozott rosszul, de olykor védekezésben, valamint az ellenfél kapuja előtt sem volt elég éles. Ugyanakkor az is tény: Lahoz játékvezető az első szlovák gólnál szemet hunyt a les­állás felett.

– A játékosaimat elismerés illeti. Játszottunk olyan jól, mint a szlovák válogatott. Mi nem tudtuk a helyzeteket értékesíteni, az ellenfél viszont ki tudta őket használni – vélekedett a magyarok szövetségi kapitánya, aki nem tudta véka alá rejteni véleményét a játékvezetéssel kapcsolatban. – Ez nem az első mérkőzés, hogy játékvezetői hibákkal kell szembesülnünk. Túl megy egy határon, hogy méteres lest nem vesznek észre. Ugyanakkor remek csapattól szenvedtünk vereséget. Sajnos azt a két meccset veszítettük el, amelyet a legjobban szerettük volna megnyerni. De még sok mérkőzés van hátra. Mindent meg kell tennünk Splitben és Walesben is, hogy meglepetést szerezzünk. Hinnünk kell abban, hogy a labdarúgás istene kárpótol minket.

A magyarok gólját az a Szoboszlai Dominik szerezte, aki a székesfehérvári Főnix FC-ben nevelkedett.

– Le a kalappal az egész csapat előtt, mert mindenki nagyon akart – mondta a válogatottban először betaláló salzburgi játékos. – Hátrányból kellett felállnunk, és sajnos a szerencse sem volt velünk. A szabadrúgás előtt szóltam Baráth Botinak és Bese Barninak, hogy álljanak a sorfal mellé, hogy a kapus ne lásson. Dzsudzsák Balázs pedig mondta, hogy most eljött az én időm. Az eddigi meccseken is volt már lehetőségem szabadrúgást lőni, de Balázs mindig azt mondta, hogy ő rúgja, most az egyszer jelezte, hogy próbáljam meg, éltem is vele. Mindenki nagyon akarja a sikert, így teljesen mindegy, hogy Horvátország vagy Wales ellen lépünk pályára, három pontot kell szereznünk, és kész.