Marco Rossi maximális koncentrálást vár a csapattól

Csütörtökön megérkezett Azerbajdzsán fővárosába a magyar labdarúgó-válogatott, mely együttes az Európa-bajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában csap össze az azeriekkel.

Azerbajdzsán eddig egy meccset játszott az E csoportban, a horvátoktól 2-1- re kapott ki. Az azeriek az esélytelen nyugalmával készülhetnek a szlovákoktól kikapó, de a horvátokat legyőző magyarok elleni összecsapásra is, de Marco Rossi, a mieink szövetségi kapitánya szerint egyáltalán nem lefutott a szombaton, 18 órakor kezdődő összecsapás. – Nem éreztem senkin sem a szezon végi fáradtságot, sokkal inkább a motivációt: mindenkin látszik, hogy nagyon szeretné győzelemmel zárni az előttünk álló két mérkőzést. Mindenki tisztában van azzal is, hogy száz százalékot kell adnunk a következő két meccsen, mert ha egy picit is visszaesik a koncentráltságunk, akkor bármilyen rivális ellen bajba kerülhetünk, ezt korábban Észtországban is megtapasztaltuk.

Az biztos, hogy nagyon keményen meg kell küzdenünk a három pontért Bakuban – fogalmazott Marco Rossi. Az Újpest FC labdarúgója, Zsótér Donát megsérült a telki edzőközpontban, így ő nem tarthat a válogatottal Azerbajdzsánba. Bese Barnabás és Kádár Tamás azonban elutazott Bakuba a csapattal, azonban egyikük sincs még olyan állapotban, hogy pályára lépjen a szombati Eb-selejtezőn. A szövetségi kapitány fontosnak tartja, hogy most több időt tölthetett együtt a válogatott, mint egy szezonbeli összetartás alkalmával. Nem csak Azerbajdzsánban, de majd kedden este a Groupama Arénában, Wales ellen is sokat jelenthet, hogy az elmúlt másfél hétben együtt gyakorolhattak a kerettagok. A magyarok olasz kapitánya szerint azok a játékosok, akik új embernek számítanak a válogatottban, kiérdemelték a meghívót, de vannak olyanok köztük, akiknek még időre van szükségük ahhoz, hogy valóban segíteni tudjanak. A bajnoki ezüstérmes, kupagyőztes MOL Vidi FC együttesét négy játékos, a kapus Kovácsik Ádám, a védő Paulo Vinícius, valamint a középpályások, Pátkai Máté és Kovács István képviselik a nemzeti együttesben.