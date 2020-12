Marad a gólvonal előtt a MOL Fehérvár FC II kapusedzője

Jócskán növelte a csapat átlag életkorát a Veszprém elleni NB III-as összecsapáson a MOL Fehérvár FC II kapusedzője, Hegedüs Ferenc. A fiatalok mögött 43 évével és rutinjával őrizte a Vidi II kapuját, mert nem volt más, ki kesztyűt húzzon.

Kikapott a MOL Fehérvár FC II együttese a Veszprémtől a múlt hétvégén, a koronavírus és sérülések sújtotta együttes erősen tartalékosan vette fel a küzdelmet az NB III 20. fordulójában. Sőt, a hóhért is akasztották a piros-kékek, mert a kaput a kapusedző, Hegedüs Ferenc védte. A Vidiben nevelkedett hálóőr utoljára a 2013-14-es idényben szerepelt NB-s bajnokin, a Csákvár színeiben lépett pályára a harmadosztályban. 2018-ban, a megye I-es Balatonfüred kötelékéből vonult vissza az aktív játékospályafutástól. Most visszatért.

– A hét közepén már tudtam, hogy be kell szállnom – mesélte a korábban a Vidi, a Bodajk, a Csákvár és a Százhalombatta kapuját is őrző Hegedüs Ferenc. – Saját magam építettem fel a meccsre, tisztában voltam azzal, hogy mire lehet szükségem. Nagy szerencsém, hogy még mindig aktív vagyok az edzéseken is, be szoktam szállni a kétkapus játékba. Persze, más 20 percre beszállni egy egymás közti játékra, mint bajnokin védeni. Sokat mozgok, négy korosztály edzője vagyok, az U16, az U17, az U19 és az NB III kapusaival is foglalkozom.

A tréner boldog, hogy ügyes hálóőrökkel dolgozhat a Vidinél.

– A 16 éves Dala Martin lett az elsőszámú kapusunk, nagyon tehetséges fiú. Kicsi kora óta dolgozunk együtt, ha töretlen marad a fejlődése, az NB I meghatározó kapusává válhat. De a szintén 16 esztendős Dulka Zoltán is tehetséges.

1999-ben második számú hálóőr volt a Vidiben Milinte Árpád mögött. 43 éves múlt a nyáron, nem gondolta volna, hogy valaha még tétmeccset játszik.

– Nem hiányzott már ennyi idősen, hogy beálljak a kapuba. Nem vonzott már, ugyan jó állapotban vagyok a koromhoz képest, de öregnek érzem már magam ehhez. A meccs utáni napon az izomzatom nem is úgy reagált, mint régebben.

A meccsdrukk is visszajött a bajnokival, bár kicsit más miatt szorongott a kapusedző.

– Izgultam, mert csibészek a kapusaim és kijöttek a meccsre. Zavart volna, ha véletlen kapok egy potyát, nem tudom, hogy magyaráztam volna el nekik, hiszen sokszor figyelmeztetem őket a hibákra. Szerencsére ziccereket is tudtam védeni. A rutin sokat segít, tudom, mikor mi következik, hova passzolnak. Ebből a szempontból sokkal könnyebb dolgom volt. Aranyosak voltak, gratuláltak a srácok, s a vezetőedző is meg volt elégedve a teljesítményemmel.

Hegedüs Ferenc kiszorította az ifjú tehetségeket a kezdőből, a szerdán 13 órakor kezdődő Tatabánya elleni idegenbeli összecsapáson is ő véd.

– A hétközi meccsre még valahogy összerakom magam, de hétvégére minden bizonnyal az U19-es Heckó Kirill felépül. Egy héten három meccset már nem biztos, hogy bírnék. Nagy készülődés nincsen, a szokásos napi rutinomat végzem, időben kelek, viszem a lányomat iskolába, s pihentetem a lábaimat. 20 éves koromban védhettem az utolsó tétmeccset a Vidiben. Itt kezdtem, de nem gondoltam arra, hogy az utolsó mérkőzésemet is Vidi-mezben játszom.