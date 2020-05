Már vágják a centit a labdarúgók

Már csupán 12 mérkőzés nélküli napot kell átvészelniük a futballbarátoknak. Május 23-án Mezőkövesden, a Magyar Kupa elődöntőjében kezdi újra a szezont a MOL Fehérvár FC csapata.

Egy hét telt el azóta. hogy az élvonalbeli magyar labdarúgó csapatok megkezdték a közös edzéseket. Joan Carrillo irányításával, s számos egészségügyi előírás betartásával hosszú tréningeken készültek a Vidi játékosai a szezon rendhagyó utolsó szakaszára. A 2019/20-as idény téttel bíró nyolc bajnokija és legjobb esetben három Magyar Kupa-találkozója előtt Nikolics Nemanja egy szezon alatt már negyedik alapozásán lesz túl.

– Mentálisan nagyon erősnek kell lennünk. Rengeteg dolgot fel tudnék sorolni, ha kifogásokat akarnék keresni, de ez eszembe sem jut és szerintem a csapattársaimnak sem. A lehető legjobban kell alkalmazkodnunk ehhez a helyzethez. Amelyik csapatnak ez sikerül, az sikerrel veheti az akadályokat. Az eddigieknél is jobban oda kell figyelnünk azokra a dolgokra, melyeket edzések előtt és után kint a szabadban is el tudunk végezni, gondolok itt például a nyújtásokra. Nem szabad rohannunk az edzések befejeztével, mindenkinek törődnie kell a testével. Ismét ki szeretném emelni, hogy a klub mindent megtesz értünk, olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, melyeket akár haza is vihetünk, és nagy mértékben segítik a regenerálódásunkat. Ugyancsak fontos szerepe van az alvásnak és a megfelelő táplálkozásnak is – vélekedett a klub honlapján a 31 éves támadó, aki arról is mesélt, mi hiányzott számára a legjobban a járványhelyzet miatti szünetben.

– Sosem titkoltam, hogy nagyon szeretek gólt szerezni, legyen szó akár edzésről, akár mérkőzésről. A gólnak van egy különleges hangja, amikor a labda találkozik a hálóval. Számomra az a legszebb hang és talán ez a hang hiányzott a legjobban. A szünetben volt időm visszanézni a korábbi góljaimat, melyeket pályafutásom során eddig szereztem, ezek jó érzéssel töltöttek el és nagyon motivált vagyok, hogy a jövőben újabb és újabb találatokat tudjak szerezni.

A csapatkapitány, Juhász Roland újabb esélyt kapott a sorstól, vagy inkább az MLSZ döntése nyomán. A 36 esztendős védő az idény zárultával visszavonul, s a bajnokság újraindításával lehetősége lesz átélni a búcsúmeccs hangulatát. Igaz, szurkolók nélkül.

– Sajnos sokáig arra is jó esély volt, hogy karrierem utolsó mérkőzésén már túl is vagyok, hiszen ha olyan döntést hoztak volna, hogy nem folytatódhat a bajnokság, akkor a Puskás Akadémia elleni meccsem lett volna az utolsó, amelyet ráadásul sérülés miatt nem is tudtam végigjátszani – mondta Juhász Roland. – Fogalmazzunk úgy, hogy most az egyik szemem sír, a másik nevet. Egy ilyen időszak után nem lehet egyetlen csapatról sem biztosan tudni, hogy milyen állapotban lesz. Rendkívül speciális helyzet előtt állunk, szerintem megvan arra az esély, hogy az utolsó fordulóig kiélezett lesz a csata a bajnoki aranyéremért.