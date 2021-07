Már munkában a Kohász kézilabdázói is

Elkezdte a felkészülést a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt csapata a K&H női kézilabdaliga új idényére. A keret sokat erősödött a nyáron, így Vágó Attiláék bizakodva vághattak neki a felkészülésnek.

Az előző szezonban a DKKA 26 mérkőzésen szerzett 18 pontjával a nyolcadik helyen végzett. Nem volt könnyű idénye a gárdának, hiszen ősszel a koronavírus okozott problémát, sok mérkőzés elmaradt, tavasszal a pótlások és a Ligakupa-menetelés sűrítette be a programot. A gárda masszőrének, Bába Mihálynak az elvesztése lelkileg érintette meg a társaságot.

– Negyven tétmérkőzésünk volt, ebből harmincat tavasszal kellett lejátszanunk, mivel ősszel többször is karanténba kerültünk – nyilatkozta lapunknak Vágó Attila vezetőedző. – Itt nem lehet szakmáról és tervezésről beszélni, hiszen a ősszel a vírus mindig átírta az elképzeléseinket. Tavasszal a sok mérkőzés miatt sűrű naptárunk volt, háromnaponta meccsünk volt, ezt még sajnos tetőzte márciusban a tragédia, ami a mai napig mélyen érinti a csapatot. Utólag visszagondolva a 8. hely előkelő, a maximumot hoztuk ki a bajnokságból, mellette pedig sikerült megnyernünk a Ligakupát. A bajnoki helyezéssel és a kupagyőzelemmel kerek lett a tavalyi évünk, főleg annak tudatában, hogy milyen nehéz szezonunk volt.

A keret sokat erősödött a nyáron, mind magyar, mind külföldi érkező akad a csapatban, így bővebb rotációs lehetőségekkel kezdhette meg a DKKA a felkészülést.

– Úgy gondolom, nagyon jól sikerültek az igazolásaink, a keretünk véglegesnek tekinthető, érkezett kapus, és átlövő is, így bővebb merítési lehetőségeink lesznek a szezon során. Napi két edzéssel kezdtük meg a felkészülést, délelőtt kondicionális tréningeket tartunk, a délutánonként labdás gyakorlások szerepelnek a programban. A héten már edzőmérkőzéseken is pályára lépünk, összesen tíz találkozó vár ránk. Több felkészülési tornán veszünk részt, utazunk Békéscsabára, Kisvárdára és Siófokra is.

A keretben ott van a rutinos Bulath Anita is, aki már egy új szerepkörben, szakmai igazgatóként is segíti a klubot.

– Mielőtt elindultunk volna nyaralni, megkeresett Vertig Csaba ügyvezető, s felajánlotta azt a lehetőséget, hogy legyek a DKKA szakmai igazgatója – mondta a DKKA honlapjának az előző idényben 36 tétmérkőzésen 203 gólt jegyző Bulath. – Megmondom őszintén, nem sokat haboztam, azonnal igent mondtam a felkérése, bár egyelőre még nagyon új ez a feladatkör. Szeretem a kihívásokat, ez is egy közülük, nagyon várom már a munkát, bár az is igaz, hogy nem tudom még teljes mellszélességgel elvégezni, mert a pályán is vannak feladataim. Nem lesz könnyű ez a kettős szerep, ezért is várok sok segítséget mindenkitől, de biztos vagyok abban, hogy idővel beletanulok, s remélem tényleg zökkenőmentes lesz az átállás, hiszen most már tényleg ez lesz az utolsó szezonom játékosként. Ezzel együtt ez az év jó alkalmat is jelenthet abban, hogy szépen fokozatosan felépítsem magam, a lépcsőfokokat végigjárva fejlődhessek szakmai vezetőként is, s jövőre már csak és kizárólag erre koncentrálva tudjam segíteni az akadémiát.