Már közel Sándor György visszatérése

A többszörös magyar válogatott Sándor György két és fél hónap után jelentkezett újra játékra az NB II-es labdarúgó-bajnokságban szereplő Aqvital FC Csákvár együttesében.

A Cegléd elleni nyitófordulóban szenvedett meglehetősen szerencsétlen sérülést Sándor György, az NB II-es Aqvital FC Csákvár csapatának 34 esztendős középpályása. Azóta eltelt már majdnem három hónap, a rutinos labdarúgó pedig legszívesebben már a vasárnapi, Vác elleni derbin a pályáról segítené a társakat.

– Egy elveszett labdát akartam visszaszerezni, s túl nagy hévvel rontottam rá a ceglédi játékosra, aki ahogy kell, beállt elém – elevenítette fel a szituációt Sándor. – Az ütközés közben kibillentem az egyensúlyomból, majd visszahajlott a térdem. Tíz éve, amikor Angliába szerződtem, ugyanez a térdem sérült meg. Szerencsére akkor is, és most is megúsztam a műtétet, de időbe telt, mire felépültem. Már egy ideje a csapattal közösen végzem a munkát, s a pénteki, Budapest Honvéd elleni felkészülési meccsen már egy félidőt játszottam.