Már csak bő egy hét választja el a bajnoki rajttól a Fejér megyei csapatot

Az NB III jövő heti nyitányára készülő Iváncsa KSE labdarúgói ezúttal a harmadosztály Nyugat csoportjának tavalyi ezüst-érmese, az FC Ajka otthonában léptek pályára a felkészülés jegyében.

FC Ajka–Iváncsa KSE 4–1 (0–0)

Ajka, 100 néző. V.: Szilasi.

Iváncsa KSE: Dániel – Madarász (Szauter), Aradi, Kertai, Varga B. (Huszty) – Pribék, Bognár B., Büki, Cseszneki (Majláth) – Folmer. Vezetőedző: Domján Attila.

Gól: Csizmadia, Major, Tóth, Molnár, illetve Cseszneki.

A 61. percben közvetlen az ajkai cseréket követően Major Norbert–Nagy Krisztián volt a labda útja, utóbbi visszagurított labdáját Csizmadia Zoltán 18 méterről lőtte a jobb sarokba, 1–0. A 70. percben egyenlített az Iváncsa, Cseszneki Richárd fejelt a hálóba, 1–1. A 76. percben Molnár lövését Dániel Csaba csak kiütni tudta, Major pedig okosan a jobb alsóba helyezett, 2–1. A 82. percben Nagy K. remekül húzott el a jobb oldalon, becsapva védőjét teljesen tisztára játszotta magát, aztán önzetlenül Tóth Patrik elé passzolt, aki megszerezte a harmadik találatot, 3–1. A 87. percben ezúttal Tóth P.–Molnár Tibor összjáték után utóbbi gurított a kapu jobb oldalába, 4–1.

– A 60. percig teljesen rendben voltunk, aztán kijött a fáradtság, hiszen kedden a Gárdonnyal játszottunk. Kifejezetten jó iramú mérkőzés volt, jó csapat az Ajka, kijöttek a hibáink, láttam mi az, amin még javítanunk kell. Nagyrészt körvonalazódik már bennem, hogy milyen összetételű csapattal állunk fel az első fordulóban, de egy-két kérdőjel azért még akad. Több posztra is megfelelően tudtunk erősíteni, abban mindenféleképpen fejlődtünk, hogy nagyobb lett a merítési lehetőség, hosszabb lett a kispadunk, ott is minőségi játékosok ülnek majd. Ebben feltétlenül előreléptünk a tavalyi szezonhoz képest, és nem utolsósorban nagyobb konkurenciaharc is lesz a csapatba kerülésért – értékelte a mérkőzést Domján Attila, az iváncsaiak szakvezetője.

A piros-fehérek a jövő heti bajnoki rajton a Bp. Honvéd II-MFA csapatát fogadják, az utolsó edzőmeccsüket szombaton az ESMTK otthonában vívják Balogh Lászlóék.