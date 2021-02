Már a második helyen a Puskás!

Meglepő helycsere történt a labdarúgó NB I élmezőnyében, de Fejér megyét nem érte „kár”. A szárnyaló Puskás Akadémia Zalaegerszegen aratott győzelmével megelőzte a második helyen álló Vidit.

– Köszönöm a csapatomnak a hozzáállást, amit az utóbbi időben tanúsítanak – hangsúlyozta Hornyák Zsolt a PAFC mestere a ZTE otthonában 2-1-re megnyert találkozón.

A címvédő Ferencváros elleni parádés döntetlen után mindössze egy hét leforgása alatt kilenc pontot gyűjtött be a csapat. A Diósgyőrtől és az MTK-tól gólt sem kapott, vasárnap pedig kiharcolta a győzelmet.

– Egy nehéz, küzdelmes mérkőzést tudtunk megnyerni Zalaegerszegen. Tudtuk, hogy a ZTE jó csapat, ami hazai pályán különösen igaz rá. Második éve irányítom a PAFC-ot, de most sikerült először itt nyernem. Sok helyzetet dolgoztunk ki, az első vezető gólunk után passzívabbak lettünk a középpályán. Ezt ki is használta az ellenfél és egy óriási hibát követően egyenlíteni tudott. Aztán a cserék frissességet hoztak a játékunkba, a végén három százszázalékos ziccert is kihagytunk. Nagyobb gólaránnyal is nyerhettünk volna, de a 2-1-es győzelmet is nagy fegyverténynek tartom – foglalta össze a történteket a mester a klub honlapjának.

A három pont sorsáról Josip Knezevic döntött, saját büntetőjének kipattanóját vágta be, ezzel duplázni tudott.

– A tizenegyes elrúgása előtt meggondoltam magam és rosszul helyeztem a lövést, meglepődtem, hogy a kipattanó elém került! Nagyszerű a csapatszellem, kitűnő a kommunikáció a játékosok és a szakmai stáb között. Ha ezen az úton megyünk tovább, megtarthatjuk a második helyet – árulta el a Knezevic, aki már öt gólnál jár a bajnokságban.

A pontok és gólok gyarapítása előtt szerdán Magyar Kupa-csata vár a PAFC-ra az NB III-ban a kiesés elől menekülő Hódmezővásárhely otthonában.