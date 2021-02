Már a kupára koncentrálnak a Vidinél

Miután 2-0-s vereséget szenvedett a Mol Fehérvár FC a Ferencváros otthonában, gyakorlatilag kiszállt az aranyért vívott versenyfutásból. Ráadásul megyei riválisa is megelőzte a Vidit a tabellán.

A Fradi nyerte az OTP Bank Liga 20. fordulójának rangadóját. Már ha egyáltalán ragadónak lehetett nevezni azt az összecsapást, mely két olyan együttes randevúja volt, melyek között 13 pont volt a csata előtt. A tabellán elfoglalt pozíciók, s az előzetes közös célok – a bajnoki cím megszerzése – mindenképp magasabb szintre emelte a Vidi és a Ferencváros párharcát, de valljuk be, sejthető volt, hogy a vasárnap esti derbi már csak egy zárszó lesz kettejük viaskodásában. Egy már kissé megunt végszó, mert szinte már borítékolható, hogy 2019 és 2020 után 2021-ben is az FTC nyeri a bajnokságot. Nem a Vidi.

Már a Groupama Aréna sajtópáholyában is dühítő volt hallgatni a ferencvárosi érzületű újságírók ömlengését a zöld-fehérek játéka láttán, s hasítóan fájó meglátásaikat a Vidi tanácstalanságát és „töketlenségét” elemezve a mutatott játék, a helyzetkihasználás, csapatépítés, sőt a klub játékospolitikája kapcsán. S rossz volt beismerni, hogy részben igazuk van…

Hétfő reggel pedig különösen kellemetlen volt az interneten szembesülni a mémekkel, melyek a fehérváriak 16 (!) pontos lemaradását parodizálják.

– Nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerettük volna. Az elején akadozott egy kicsit a játék, mégis nekünk volt nagyobb helyzetünk, aztán kaptunk egy gólt. Utána nagyjából összeszedte magát a csapat, próbáltunk nyomni, helyzeteket kialakítani, ami többé-kevésbé sikerült is, de az újabb találat után már a Ferencváros kezében volt a mérkőzés, az emberhátrány után meg főleg – értékelt a mérkőzést követően a Mol Fehérvár FC vezetőedzője, Márton Gábor. – Emberhátrányában is kialakítottunk óriási ziccert. Nem lehet arról beszélni, hogy nincs hite a csapatnak. Próbálsz egy kicsit nyomni, dominálni és puff, kapsz megint egy gólt. Ez elég demoralizáló tud lenni. Mentek utána is becsülettel a játékosok, hátrányban is próbáltunk fennmaradni rajtuk, helyzetet is alakítottunk ki, volt egy-két lehetőségünk is, amiből lehetett volna gól is egy kis pontossággal. Nem tudok rájuk rosszat mondani. A vereség ellenére a játék jobb volt, mint az elmúlt meccseken, de a hazaiak nyertek, gratulálunk a győzelmükhöz! Tetemes az FTC előnye, a második helyért kell hajtanunk. Minden csapat életében van gödör, sajnos most mi is gödörben vagyunk, de fel kell állnunk és mennünk kell tovább, sok időnk nincs siránkozni, szerdán kupameccset játszunk, arra kell koncentrálnunk.

Márton Gábor és a sportigazgató, Kovács Zoltán a téli felkészülés után hangoztatta, mindenkinek hinnie kell abban, hogy Vidi beéri a Ferencvárost. Mostanra azonban tisztán látszik: ez szinte lehetetlen. Még akkor is, ha a hit meglenne a játékosokban.

– Nyilván a meccs előtti is nagyon nagy hátrány volt már, innentől az a csoda-kategória lenne, ha a Fradi ennyit hibázna, mi meg megtáltosodnánk, ezzel eldőlni látszik – vélekedett a tréner. – Megyünk tovább, lejátsszuk a mérkőzéseket, van még a kupa is, megpróbálunk abban eredményt elérni, aztán az, hogy velem mi lesz, az nem lényeges. Természetesen folytatnám, azért jöttem.

Mint ahogy a csapat nagy része, Funsho Bamgboye is hullámzóan teljesít. Hol teljes magyar mezőny legjobbja, hol pedig hajmeresztő megoldásokat választ.

– Kemény mérkőzésen vagyunk túl, mindkét csapat látványos futballt játszott, de sajnos összességében nem volt szerencsénk. Megvoltak a lehetőségeink a gólszerezésre, de nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket. Nekem is volt két nagy lehetőségem, azonban egyiket sem sikerült gólra váltanom, ezúttal nem jött ki a lépés számunkra – fogalmazott a nigériai támadó.

A Mol Fehérvár FC szerdán 19.45 órakor az NB II-es Vasas vendégeként harcol a Magyar Kupában, a számára immár elsőszámú sorozatban.