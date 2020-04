Már a következő szezonra készülnek a kézisek

A Magyar Kézilabda-szövetség az április 9-i elnökségi ülésén a járvány okozta helyzet miatt azonnali hatállyal beszüntette a bajnokságokat, a törlés következtében idén nem osztanak ki helyezéseket. Az NB II-es férfi pontvadászatban érdekelt fehérvári klubok nem lepődtek meg a bejelentésen.

A döntés egy ideje már a levegőben lógott, más hazai sportágaknál már korábban lezárták a bajnokságokat. Az NB II Északi csoportjában két fehérvári csapat is érdekelt, közülük a tavaly ezüstérmet szerző, jó eséllyel idén a bronzmedáltól megfosztott Alba-MÁV-Előre SC együttese lehet bánatosabb.

– Másféle döntést nem hozhattak, ezt halasztani már nem lett volna szerencsés. Nyilvánvaló, hogy olyan megoldás nehezen születhetett, ami mindenkinek megfelelt volna. Sajnos hiába álltunk a harmadik helyen, a körülményeket figyelembe véve a legoptimálisabb döntés született – reagált a 72. életévét taposó Madár Imre, az Alba-MÁV tiszteletbeli elnöke.

Az idei szezon 22 fordulójából már csak hét mérkőzés maradt hátra, így sokan igazságosabbnak tartották volna, ha a teljes idény eltörlése helyett a jelenlegi állást véglegesítik.

– Nem biztos, hogy jobb lett volna. Ha ezt az ujjamat harapom, akkor ez fáj, ha azt, akkor az. Mi a harmadik helyet megérdemeltük volna, de ez most nem számít, el kell fogadnunk a határozatot. A játékosok természetesen csalódtak, a felfüggesztés óta folyamatosan érdeklődtek, otthon pedig egyéni edzésmunkát végezve reménykedtek a folytatásban.

Habár a mostani bizonytalan helyzetben különösen nehéz tervezni, jelenleg úgy fest, hogy a csapat gerince együtt marad a következő szezonra.

– Örömmel mondhatom, hogy a játékosaink a jövőt is nálunk képzelik el, továbbra is a klub alkalmazásában lesznek. Ahogyan én, ők is várják az augusztusi edzésbe állást, persze ebbe azért még sok tényező beleszólhat.

Az újonc létére a bajnokság felfüggesztésekor a 7. pozíciót elfoglaló Cunder TU Kézisuli háza táján is számítottak a közleményre. – Nem tudtak olyan döntést hozni, hogy senki érdeke ne sérüljön. Azt tisztán láttuk, hogy bajnokság nem lesz, így két verzió maradt. A jelenlegi állás szerinti véglegesítés nem lett volna etikus, persze akadnak klubok, akik így jártak rosszabbul. Nekünk azonban kedvezett a határozat, mert a serdülők így újra a másodosztályban indulhatnak, pedig nagy esélyük volt arra, hogy kiessenek – mondta Erdei Krisztián, a cunderesek trénere, aki szerint a 2020/21-es bajnoki évadban nincs veszélyben a felnőttcsapatuk NB II-es szereplése.