Major szépségdíjas gólja kevés volt a döntetlenhez

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a tartalékosan felálló Toldi-­csapat nem tudta megnehezíteni a Pető Tamás irányította bakonyiak dolgát.

MOL Fehérvár FC II–VLS Veszprém

1-3 (1-2)

MOL Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött, vezette: Maml Z.

Fehérvár II: Hegedüs – Molnár Bence, Urbán (Kövesdi, a szünetben), Balogh, Bihari – Dékei (Zsédely, a szünetben), Horváth B. (Bozai, 81.), Fodor (Véglás, 68.) – Rónaszéki – Major E., Szileszki (Papp A., a szünetben). Vezetőedző: Toldi Gábor.

Veszprém: Deczki – Rédling, Gulyás, Dobsa, Kovács D. – Somogyi – Gálfi, Vass, Nagy R., Molnár Balázs (Keresztes, 72.) – Major N. (Pavlitzky, 18.). Edző: Pető Tamás.

Gól: Major E. (38.), ill. Nagy R. (23.), Gálfi (42., 65.)

Kiállítva: Zsédely (60.)

A rutinos Hegedüs Ferenccel, a kapusedzővel kezdődött a hazaiak névsora vasárnap, a fehérváriaknál 43 esztendősen debütáló kapuson kívül a mezőnyjátékosok átlagéletkora nem érte el a tizennyolc évet (17,9). A hálóőr mellett a Balogh, Urbán, Bihari trió is a VLS ellen ölthette először magára felnőtt-találkozón a fehérváriak mezét, ám az első játékrész jobbára a vendégekről szólt. Negyedóra alatt kétszer is veszélyeztetett a piros mezes alakulat, előbb a védőknek sikerült tisztázni, majd a leshatárról kiugró Major ziccerénél már kapusbravúrra volt szüksége a házigazdának. A 23. percben már Hegedüs sem segíthetett: egy kapu elé ívelt labdát a fehér mezesek nem tudtak megfelelően tisztázni, Nagy pedig egy igazítást követően 19 méterről a hosszú alsóba helyezett, 0-1. Nem sokkal később 25 méterre Deczki kapujától pontrúgáshoz jutottak a hazaiak. A labdát végül Major Ernő parádés mozdulattal tekerte a rövid felsőbe, 1-1. A 18 éves támadó első felnőtttalálata igencsak emlékezetesre sikerült! Nem örülhetett sokáig a Toldi-legénység, Dobsa a kapunak háttal állva akrobatikus mozdulattal visszakanalazott labdáját Gálfi a kapu torkából kotorta a hálóba, 1-2.

A szünetben két további újonc, Papp és Zsédely is pályára lépett, később Véglás és Bozai is átesett a tűzkeresztségen. A cserék ellenére a második félidőben is a Veszprém dominált, Molnár Bence közelről leadott lövését Hegedüs tornázta ki a rövid alsóból, Dobsa fejese pedig csak centikkel ment mellé. Nagy kiugratása után Pavlitzky ziccerét védte a fehérvári hálóőr, a házigazda erejéből szinte csak a védekezésre futotta. Ezt követően tovább romlott a Toldi-csapat helyzete: a kevesebb, mint tizenöt percet a pályán töltő Zsédely biztosan nem ilyen bemutatkozásról álmodott, a két sárgát is begyűjtő játékos a második kártyáját óriási felelőtlenség után kapta meg, amikor is a felező vonal közelében nem engedett elvégezni egy pontrúgást. Hamar büntettek Gulyásék, a jobb oldalon megiramodó Rédling lapos beadását Gálfi tekerte kapásból a rövid felsőbe, 1-3.

A Vidi II 19 bajnoki összecsapás után a kilencedik.