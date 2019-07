Majdnem végig dominálva tudott győzni a Fehérvár

Második magyar földön játszott felkészülési mérkőzésén már győzelmet arattak a MOL Fehérvár FC labdarúgói.

Az már egyszer biztos, hogy eseménydús napokat élnek meg a MOL Fehérvár FC játékosai! Az ausztriai edzőtáborban három felkészülési mérkőzést vívtak (egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség) itthon pedig már a Topolya SC-vel is megmérkőztek (3-3), szerda este pedig a Dunaszerdahely következett. A felvidéki magyar klub az első osztályú szlovák labdarúgó-bajnokságot (Fortuna Liga) legutóbb a második helyen fejezte be, ami az elmúlt évek fejlődő tendenciáit figyelembe véve is hatalmas teljesítmény volt a klub részéről.

A második percben egy tetszetős Nego-Pátkai-Scsepovics összjáték után utóbbi adott élesen középre a tizenhatos sarkáról, labdája azonban nem talált társat, két perccel később pedig Hadzic fejese nem járt sikerrel Fiola szép ívelését követően. Jó iramban kezdődött a találkozó a Felcsútig elvándorló körülbelül 300 néző nagy megelégedettségére. A 10. percben Milanov került a földre egy faltot követően, de végül nagyobb volt a füstje az esetnek, mint a lángja, az szabálytalanságot követő szabadrúgást pedig könnyedén kifejelték a szerdahelyi védők. Az első negyedóra egyértelműen a Vidié volt, Nikolics mester azonban nem lehetett elégedett a támadások befejezésével: Milanov keményen középre lőtt labdáját is kivágták, majd Pátkai és Stopira lövését is blokkolni tudták. Mindezek ellenére a fehérvári háló rezdült először, a találat azonban egy szabálytalanságot jelző játékvezetői sípszó után született. Az ellenfél tizenhatosa előtti pontos passzok a folytatásban is hiánycikknek számítottak, Milanov és Scsepovics szép összjátéka után is sárga-kék védő szerezte meg a játékszert. A mérkőzés legnagyobb helyzete a 31. percben jött el, ekkor Nego tűpontos centerezése jutott el Scsepovicshoz, a csatár azonban ajtó-ablak helyzetben kevéssel a jobb kapufa mellé pöccintett. Később egy szerdahelyi sarokrúgás után Kruzliak csúsztatott veszélyesen, majd Scsepovics bombázott méterekkel fölé. A hazai nyomás végül a 38. percben érett góllá, ekkor Hodzic lapos bal oldali beadását Loic Nego pofozta a hálóba, 1-0.

Hátrányuk tudatában valósággal kirobbantak az öltözőből a vendégek, folyamatosan a Fehérvár térfelén pattogott a labda. Ahhoz viszont, hogy az 50. percben az egyenlítést jelentő gólt is megszerezzék, hazai segítségre is szükség volt. Kovácsik Ádám, a Vidi kapusa passzolt Stanislav Bilenkyi elé, aki köszönte szépen, és kíméletlenül kilőtte a hosszú alsót, 1-1. Az 55. percben 10-es DAC parádés egyéni akciója után Fiola Attilának kellett a kapu torkából kikanalaznia a labdát. A 60. percben teljes sorcserét hajtott vége a DAC, többek között Kalmár Zsolt is ekkor lépett pályára. A csere újabb lendületet adott a felvidékieknek, Kun Bertalan kemény lövése tornáztatta meg Kovácsikot. Alig, hogy Petrjak beállt Milanov helyére a 70. percben,a 72.-ben már gólt ünnepelhetett a Fehérvár: Nikolov szögletét a csapatkapitány Juhász Roland csúsztatta a hosszúba, 2-1. A slusszpoén a 83. percben érkezett, amikor Stopira keményen középre lőtt labdájába Nego vetette bele magát, a játékszer pedig a hálóba vágódott, 3-1.

Győzelemmel hangolt tehát a Vidi az FK Zeta Golubovci elleni július 11-i Európa-liga selejtezőre, amelyet 18-án követ a hazai, szintén Felcsúton játszott visszavágó.