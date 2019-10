Majdnem odalett a 3 gólos előny

Mindösszesen 150 néző előtt rendeztek alsóházi rangadót a jégkorong Erste liga 8. fordulójában, amelyet hosszabításban nyertek meg a kék-feketék.

Igencsak jó sorozatban van Kiss Dávid csapata: az UTE gárdáját 6-3-ra, a Gyergyói HK csapatát 4-3-ra lépték le. A forma a második számú fehérvári gárda mellet szólt tehát, és ennek szellemében siklottak ki a fiatalok. Madácsi Benedek az első etap végéhez közelítve meg is szerezte a vezetést a vendégeknek, ami miatt a középső harmad elejéig le is ült a találkozó. Ekkor Colin Keith Cambell megduplázta, majd kisvártatva Gianni Mangone megtriplázta az előnyt, és ettől a Titánok úgy látszott, túlságosan is elkényelmesedtek.

Utóbbi találatára hazai oldalról Tornyai Gábor fél percen belül választ is adott, majd Rafaj Attila volt eredményes a 35. perc végén, ezzel egy gólra zárkóztak a piros-kékek. A lélektani előnyt jól tudták átvinni a záró felvonásra az egyébként jóval agreszívabb hokit játszó Ladányi Balázs fiai, ugyanis a korábbi két gól szerzője, Tornyai és Rafaj gólpasszából Fliszár Zalán tudott egyenlíteni. Visszajött a mérkőzésbe a Vasas – és ezt nagyrészben a most harmatosan teljesítő védelmének köszönhették a Titánok.

A rendes játkidőben nem történt több, készülhettek a csapatok a hosszabításra – ami 2 percig tartott. Az egyenlítő találat szerzőjét, Fliszár Zalánt ugyanis leküldte a bíró, ezt pedig Mihály Ákos büntette meg a 62. percben, a vége tehát: 3-4.