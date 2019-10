Magyar–spanyol siker a Kiskút Open salakján

Stollár Fanni a spanyol Georgina Garcia-Perezzel az oldalán két szettben, 6:1, 7:6-ra győzött a 100 ezer dollár összdíjazású székesfehérvári ITF női tenisztorna páros versenyének döntőjében.

A magyar–spanyol duó a tornán az előkelő második kiemelést kapta a szervezőktől, ám a döntőben a verseny során még szettet sem vesztő szlovén Potocnik–Radisic kettőssel találkoztak.

Stollárék kezdték a mérkőzést, melyet stílusosan egy ásszal nyitottak, és végig ellentmondást nem tűrve 6:1-re húzták be az első játszmát, két brék és három ász segítségével. Könnyűnek indult tehát, de várható volt, hogy nem lesz az.

A női tenisztől megszokhattuk már: összesen 6 elvesztett adogatást láttunk a második játszmában, amelyben rögtön 3:0-ra el is mentek a szlovénok, ám Fanniékat sem olyan fából faragták, s rögtön visszavették az elvesztett játékot. Sokáig nem örülhettek, mert vissza is adták a szlovénoknak, majd ők higgadtabbak maradtak, s 5:2-re elmentek.

Nagy közhely, de igaz: az utolsó pontig tart a mérkőzés. Nem bírták el a terhet, zsinórban 12 labdamenetet vesztettek (!), s legközelebbi pontjukat már három gémmel később, 5:5-nél tudták megszerezni adogatóként, ám azt a játékot is elvesztették, így 5:6-nál Stollárék már a ­meccsért adogathattak. Ők is megremegtek, így a szlovénok kiegyenlítettek, de többre nem volt erejük, a tiebreakben csak 4 pontot szereztek, így Stollár Fanni révén magyar sikernek örülhettünk, a vége 6:1,7:6.