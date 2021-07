Magosi Bálint visszatér Székesfehérvárra

Magosi Bálintot valószínűleg senkinek sem kell bemutatni a fehérvári szurkolók közül, hiszen korábban négy idényen át volt a Hydro Fehérvár AV19 játékosa.

2011 és 2015 között bátran ki lehet jelenteni, hogy Magosi Bálint közönségkedvenc volt agilis és elszánt játéka miatt. 2015-ben pont a Hydro Fehérvár AV19 jelenlegi általános menedzserének, Szélig Viktornak az invitálására a francia Briancon együtteséhez igazolt, ahol 23 mérkőzésen 12 pontot szerzett. Légiós pályafutása után hazatért Magyarországra, és akkor még a Mol Ligában szereplő Miskolcra tette át székhelyét. Az elmúlt öt évben a DVTK Jegesmedvéket erősítette, eleinte a hazai bajnokságban, majd a szlovák pontvadászatban számított a kelet-magyarországi csapat erősségének. A Mol, majd később Estre Ligában a legeredményesebb 2016–2017-es idényében volt, 39 találkozón 54 pontot gyűjtött, míg a szlovák Extraliga 2018–2019-es kiírásban teljesített a legponterősebben, 57 mérkőzésen 27 gólig és 22 asszisztig jutott.

– Nem kellett egymásnak különösebben bemutatkoznunk – nyilatkozta lapunknak Szélig Viktor általános menedzser. – Úgy gondoltuk, hogy Magosi segítséget jelenthet nem csak a pályán, de azon kívül is. Azt várjuk tőle, hogy a vezetőedző opciós lehetősé­geit kibővítse, ezen felül remek csapatember, ami nagyon fontos az öltözőben és a jégen is.

– Egyrészről Miskolcon bizonytalanná vált a külföldi bajnokságban való részvétel – kezdte válaszát Magosi arra a kérdésre, hogy mi szólt a fehérvári visszatérése mellett. – A székesfehérvári menedzsment részéről Szélig Viktor nagyon ambiciózus terveket vázolt fel, amelyek megtetszettek, így hamar közös nevezőre jutottunk. Másrészről a feleségemmel dunántúliak vagyunk, ő siófoki, én dunaújvárosi, közelebb lesz a család és ezáltal a gyerekek is többet tudnak lenni a nagyszülőkkel és a rokonokkal. Úgy gondolom, hogy sokat érett a játékom az elmúlt időben. Fegyelmezettebb lettem, bár nem szeretnék semmit elkiabálni, de mindenképpen sok értékes tapasztalattal gazdagodtam. Öt évet töltöttem Miskolcon, szerencsére sok szép emlékem van abból az időszakból. Leginkább a Mol Liga-aranyérmet, a magyar bajnoki címet emelném ki, de a Visegrádi Kupa-szereplésünk is szép emlék, valamint sikerült a Tátra Kupát is megnyernünk.

A száraz felkészülésnek hamarosan vége, hiszen augusztustól a Hydro Fehérvár AV19 elkezdi a jeges munkát, majd a hónap második felében a válogatott is nekilát az edzéseknek, hiszen a nyár végén a rigai olimpiai selejtezőn lesz jelenése a nemzeti együttesnek.

– Szokatlan felkészülés lesz, korábban nem volt még ilyenre példa, hogy augusztusban nemzetközi eseményen szerepelhetünk a válogatottal. Örülök neki, a válogatottban mindig nagy megtiszteltetés szerepelni, nagyon várom már a tornát. A srácok Angliában is bebizonyították, hogy minden lehetséges, hiszen a briteket hazai pályán sikerült megverni. Mindent bele fogunk adni, hogy minél jobb eredményt érhessünk el.

A válogatott csatár elmondta, már augusztus vége előtt van lehetőség jégen készülni.

– Szerencsére Érden több fehérvári csapattársammal együtt nyáron is jégre mehetünk. Ez azért is fontos, mivel így nem esünk ki az alapmozgásból, tudunk készülni az augusztusi selejtezőre, illetve a szezonrajtra. Ez megkönnyíti a beilleszkedést is, habár ezzel amúgy sem szokott gondom lenni. Ezenkívül sok futással készülök, illetve szárazon konditeremben edzek Horváth Dániel erőnléti edző programja szerint.

Magosi továbbá elmondta, hogy bár még nem beszélt az új vezetőedzővel, Kevin Constantine-nel, de amit a szakmai stáb rá bíz majd, azt maradéktalanul teljesíti. Addig pedig még igyekszik minél több időt tölteni családjával, hiszen szezon közben erre kevesebb lehetősége van.