Magasban szabadok, önmaguk lehetnek a légtornász lányok

Öt fiatal légtornász lány adott interjút lapunknak, amiben elárulják, hogy mi az, ami megfogta őket a sportban, milyen kreativitásfejlesztő erővel bír, mekkora fizikai erőnlétet igényel, de még az esetleges veszélyekre is kitérnek.

A légtornász lányok heti két alkalommal járnak edzésre, de még otthon is kísérleteznek mozdulatokkal. Új elemeket általában az edzőjüktől tanulnak, vagy egymástól. A régiek gyakorlása sem marad el, még az is előfordul, hogy ezeket fejlesztik tovább.

– Nagyon családias az edzések hangulata, bárkinek bármi problémája van, ott elfelejtheti, segítünk egymásnak és arra az egy órára mindenki önmaga lehet – mesélte Kétszeri Dóra, aki legelőször a Majálison találkozott a légtornával, és azonnal beleszeretett. A 11 éves Major Alexa és a 14 éves Major Antónia hat éve kezdett el légtornázni, egy nap különbséggel. A testvérpár közül a fiatalabbik, Alexa előszeretettel lógott a teraszi függőágyon és különböző tornászmutatványokat adott elő, így anyukája elvitte őt egy légtornaedzésre. Az első légtáncos élménybeszámoló után nővére is kipróbálta magát. Azóta egymást inspirálva és segítve űzik versenyszerűen ezt a nagy fizikai erőnlétet igénylő sportot.

– Minél komolyabb szintre szeretnénk emelni a tudásunkat és megmutatni az embereknek a légtornában rejlő kecsességet, szépséget. Emellett a világbajnokságra való kijutás is egy nagy álmunk – mondta Major Antónia, aki elárulta, hogy kishúga szokott segíteni neki egy-egy koreográfia összeállításában.

– Amikor nem tudok aludni, akkor szoktam új elemeken, vagy akár koreográfián is gondolkodni – mesélte Major Alexa, aki egyéniben négy aranyéremmel büszkélkedhet, testvérével duóban pedig egy bronzéremmel.

Az elemek bekötése közben maximálisan kell figyelni, és 100 százalékosan összpontosítani a feladatra, különben egy zuhanásos mozdulatnál ki is eshet a figyelmetlen légtáncos az anyagból. – Szerencsére eddig nem volt nagy sérülésem, mert többször is átnézem, hogy jól vagyok-e bekötve. Apró horzsolások, illetve véraláfutások akkor is keletkeznek, ha odafigyel a légtáncos. Nővéremnek viszont egyszer kiment a válla légtorna közben, de ez nem tántorította el a sporttól – árulta el Major Alexa.

A lányok mind versenyszerűen űzik a légtornát, és igen szép eredményeket érnek el országos, és van, aki már nemzetközi versenyen is.

– Hosszú távú terveim vannak a légtornával, ezzel szeretnék foglalkozni felnőttként is. Eddig országos és nemzetközi versenyen vettem részt. A mérleg: 2017. országos légtáncverseny 2. helyezés „Hammock” kategóriában. 2018. Európa-bajnokság 5. helyezés, „Tissue” kategóriában. 2018. országos légtáncverseny 2. helyezés, „Tissue” kategóriában. Szeretnék még jobban teljesíteni és tökéletesíteni az elemeket. Több új eszközön is kipróbálni magamat például cube, trapéz, heveder, csillár, rúd – mesélte Izsay Zsófia, aki két és fél éve kezdte a légtornát, mikor még csak ötéves volt. Amikor megkérdeztem miért szeretik ennyire ezt a sportot, mindenki válaszában benne volt a szabadság érzet és az, hogy önmaguk lehetnek:

– Előfordult már velem, hogy amikor nagyon magas kilátóban voltam, megszédültem, de légtorna közben sosincs tériszonyom – mondta Major Alexa. – A légtorna-koreográfiámba mindig rakok táncoselemeket, ez a két sport együtt nagyon közel áll a szívemhez – mesélte Major Antónia.

A nyolcéves Simon Aisa két éve kezdte a légtornát, azóta országos versenyen harmadik és negyedik helyezést ért el.

– Otthon mindig felmásztam a radiátor csövére és nagyon megtetszett, hogy magasban vagyok. Innen jött az ötlet. A légtánccal ki tudom fejezni magam, például egy történetet építve a koreográfia köré: az egyik versenyen oroszlános jelmezben voltam, mert az a kedvenc állatom – mesélte lelkesen Simon Aisa.

