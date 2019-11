Magabiztosan verte a debrecenieket az Alba kosárcsapata

A 8. helyen tanyázó Alba a 6. pozícióban helyezkedő debrecenieket fogadta és verte 99-87-re.

A fehérváriak ötvenszázalékos teljesítménnyel álltak a derbit megelőzően, négy győzelemmel és ugyanennyi vereséggel rendelkeztek. Marko Ljubicic hármasával indult a szombat délutáni bajnoki, Cupkovic is beköszönt kintről, az amerikai fazonszabász, Stefan Moody azonnal válaszolt, szintén távolról, amit eldobtak, az a gyűrűbe hullt. A Szolnokról érkező válogatott center, Tóth Ádám ziccert dobott, Moody triplájával pedig már a vendégek vezettek 6-8. Moody a folytatásban is kiválót nyújtott, pontjai és passzai mellett védőlepattanókat is szedett, főleg a saját palánkjánál, a hazaiak McDuffie dupláival egyenlítettek. Manigat jóvoltából újra a keletiek kerültek előnybe, a Fehérvár mindig zárkózott, ám a hajdúságiak rendre újítottak. Elhibázott kinti, albás dobások után elléptek a cívisvárosiak (15-21), érthetően időt kért a fehérvári szakvezető, Jesus Ramirez. Zárkózott, de egyenlíteni nem tudott az Alba, az első negyed utolsó megmozdulását Moody mintaszerű triplája jelentette, a dudaszó pillanatában, 21-26. Govens szerzett kétpontos kosarat betörés után, Lukács triplát hintett, Moody továbbra is ügyeskedett. Darrin Govens hármasával átvette a vezetést a Fehérvár, azonnal időt kért a Debrecen, 32-30. Csorvási volt aktív a palánk alatt, Lukács is remekelt, Harrison révén tartotta a lépést DEAC. Guyton kosara nyomán nyolc pontra hízott a hazai előny, megint időt kért Kovács Adrián, 40-32. Újabb hazai kosarak következtek, a kék-fehérek őrizték tízpontos előnyüket. Tóth Ádám jóvoltából közelítettek a látogatók (44-40), a rohanást megállítandó, időt kért Ramirez. Az első félidőt Harrison sikeres ziccere zárta, 48-47-es eredménnyel vonultak félidőre a felek.

Cupkovic duplával kezdődött a második húsz perc, a következő akciónál McDuffie is betalált, Tóth Ádám révén araszolt előre a DEAC, sőt, Moody triplájával egyenlített is, 52-52, Tóth Ádám pontjaival már ők vezettek, Cupkovic hármasával fordított a Fehérvár. Govens és Guyton sem hibázott, 5-6 pontos előnyt épített a vendéglátó, Guyton újabb kosara nyomán időt kért Kovács Adrián, 65-57. Maradt a távolság, sőt, Ljubicic sikeres megmozdulásaival az Alba átlendült a tízpontos határon, 72-60. Moody kosarai zárták a harmadik negyedet, 75-67-es hazai vezetésnél készültek a felek a záró periódusra. Moody és Govens dobópárbaja következett, tízpontos hazai előnynél a debreceniek időt kértek, 85-75. A meséset nyújtó Moody pontjai nyomán maradt meccsben a DEAC, de a fehérváriak őrizték a megnyugtató különbséget, 95-82-nél újra időt kért a cívisvárosiak trénere. Mindkét oldalon esett még két kosár, végül megérdemelten, 99-87-re győzött az Alba.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár-DEAC 99-87 (21-26, 27-21, 27-20, 24-20)

NB I-es bajnokság, 9. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1200 néző, vezette: Papp P., Tóth C., Frányó P. (Bogárdi J.)

Alba: Ljubicic 13/6, McDuffie 19, Guyton 13, Cupkovic 8/6, Molnár 5. Csere: Govens 22/9, Csorvási 10, Lukács 9/3, Takács -. Vezetőedző: Jesus Ramirez

DEAC: Moody 32/21, Polyák 2, Manigat 7/3, Borisov 12/6, Tóth 13. Csere: Bognár -, Harrison 14/3, Omenaka 7. Vezetőedző: Kovács Adrián

Vezető képünk archív illusztráció!