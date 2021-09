Magabiztosan rajtolt a Hydro Fehérvár AV19

A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata megkezdte szereplését az ICEHL 2021/2022-es szezonjában. Az első fordulóban a Villach gárdáját fogadta a Volán.

2020. novembere. Ekkor látogathattak ki utoljára nézők az osztrák központú liga mérkőzéseire. Péntek este ismét szurkolók előtt rendeztek ICEHL-mérkőzést az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban. A múlt heti emlékmérkőzésekhez képest jóval többen látogattak ki a Raktár utcába, sőt Villachból is vállalták néhányan a hosszú utat. A találkozó előtt köszöntötték az 1980/81-es szezonban történelmi első fehérvári és vidéki aranyérmet szerző gárda tagjait.

A Hydro Fehérvár AV19 a sérült Stipsicz Bencén kívül teljes csapattal állt ki a ligarajton. A mérkőzést lendületesen kezdték a csapatok, az első lövés a vendégeké volt, Flemming távoli löketét magabiztosan fogta Tirronen, majd a túloldalon egy korongszerzést követően Terbócs kísérletét hárította Bernard. Két perccel később azonban már tehetetlen volt az osztrákok hálóőre, Magosi gyönyörű, kapu mögül visszatett korongját Hári lőtte a hálóba, 1-0. Három minutummal később Bartalis lódult meg a jobb szélen, megkerülte a védőt, de a kapus mamutján nem tudta átemelni a korongot. Jól játszott a Fehérvár, és néhány perc múlva jött is a második találat. Hári bal szélről pontosan tálalt Kuralt elé, aki magabiztosan értékesítette a ziccert, 2-0. A harmad derekán emberelőnyben támadhattak a hazaiak, de majdnem kapott gól lett a vége. Broda indult meg egy szerzett koronggal, de Tirronen bravúrral védett, majd már egyenlő létszámnál Collins került helyzetbe, de maradt a kétgólos hazai előny. A játékrész végén kijött a szorításból az osztrák gárda, sőt emberelőnyben is támadhattak, de a fehérvári védelem állta a sarat.

A második harmadot lendületesen kezdték a vendégek, de a Volán Erdély-Bartalis-Petan fémjelezte sorral beszorította ellenfelét, Kevin Constantine jó érzékkel rácserélt a fáradtabb védőkre, és a taktika be is jött, Shaw lövése pattant be Bernadról, 3-0. Pár perccel később Mihály kiállítása után fórban támadott a Villach, és ezúttal már éltek a vendégek létszámfölényükkel, Flemming lőtte ki a bal felsőt, 3-1. Kiegyenlítettebbé vált a játék, de újabb gólt a Fehérvár szerzett. Egy gyors támadás végén Atkinson passzát Jacobs váltotta gólra 4-1. A játékrész második felében többször is beszorult a Volán, az osztrákok fórban is próbálkozhattak, de igazán veszélyes lehetőség a hazaiak előtt adódott, azonban Mihály, majd Petan lövése sem talált utat a kapuba. Kevin Constantine legénysége három gólos előnyről várhatta a harmadik harmadot.

A záróetapot nagy elánnal kezdte a Hydro Fehérvár AV19, Bartalis szép cselekkel indult meg a jobb oldalon, majd a kaput megkerülve Erdélyhez passzolt, de a kapu torkában nem jól találta el a pakkot a magyar csatár, majd Fournier távoli kísérletét hárította Bernard. Nem sokkal később emberelőnyben játszhatott a Volán, Campbell takarásnak is köszönhetően pókhálózta ki a felső sarkot, de a bírók videózás után érvénytelenítették a találatot. Ami késik, nem múlik, néhány perccel később egy fórt követően Atkinson lövése pattant át a vendégek kapusán, 5-1. A folytatásban sem állt le a Fehérvár, és bár kettős előnyben is támadhattak Bartalisék, újabb gólt már nem sikerült szerezni.

Az ICEHL első fordulójában így is magabiztosan, jól játszva nyert a Volán 5-1-re a Villach ellen. Folytatás szombaton 17.30-kor, az újonc HC Pustertal Wölfe érkezik a Raktár utcába.