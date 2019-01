Magabiztosan győzött a Fehérvári Titánok

A Brassó legyőzése után egy magabiztos Bécs érkezett Fehérvárra, de a Titánok ellen már nem jött össze számukra a három pont megszerzése.

Fehérvári Titánok–Vienna Capitals II 5-2 (0-0, 3-2, 2-0)

Ifj, Ocskay Gábor Jégcsarnok, 305 néző. V: Haszonits, Kókai, Kis-Király, Pálkövi

Titánok: Gyenes – Beukeboom 1 (1), Kiss R. (2), Kiss P. (1), Lewis 2 (1), Mihály Á. – Imre P., Szabó B., Balogh B. 1 (1), Bennett (2), Péter A. – Reiter A., Sándor F., Cászár, Hamvai, Mazzag – Erdély B., Vas M., Dézsi 1, Kovács A. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Capitals II: Zimmermann – Saari (1), Satmark, Bauer (1), Hiltunen 1, Preiser – Lakos, Piff, Kittinger, Rantfl, Schlögl – Hedberg, Posch (1), Hofer, Maxa 1, Rohm – Pallierer, Wolf. Vezetőedző: Santeri Heiskanen.

Kiállítások: 13, ill. 31 perc

Kapura lövések: 38–33

Remekül kezdtek a „titánok”, akik tetszetősen, lendületesen, nagyon veszélyesen játszottak. A harmad közepén az első bécsi emberhátrány alatt a gólvonaltól nagyjából 10 centire volt a korong, de a kapuson átcsorgó pakk ennél közelebb nem jutott a hálóhoz. A túloldalon egy nem mindennapi látványban volt része a közönségnek, a kapuból kikorcsolyázó Gyenes az ellenfélhez passzolta a korongot, és a védekező harmad közepénél járva mutatott be egy védést.

Sok lövést igen, gólt viszont nem hozott az első játékrész, a másodikban viszont azonnal érkezett egy találat, ráadásul a titánok szerezték azt. Kiss Patrik lövése után Zimmermann még védeni tudott, a kipattanót viszont Lewis már bevágta, 1-0. Az elsőt nem sokkal követte a második, mégpedig a Philip Lakos kiállítása után már kettős előnyben játszó hazaiak részéről: Beukeboom gyönyörű keresztpassza Lewist találta meg, aki megszerezte önmaga és csapata második gólját, 2-0.

Ezt követően jött egy gyors gólváltás, Hiltunen révén szépítettek a vendégek, Dézsi Bence találata viszont gyorsan visszaállította a kétgólos előnyt, 3-1. Pár perccel később Fabian Rantfl lövését még a kapuvas hárította, de a harmad vége előtt Maxa lövésénél már nem volt kérdés, a bal felsőbe bombázott, 3-2.

Az utolsó játékrész bunyóval indult, ami után Sándor Flórián és bécsi kollégája egyaránt ötperces büntetésben részesült. A harmad első tíz perce kiegyenlített játékot hozott, magabiztosan őrizték előnyüket a titánok. A hatodik gól megszerzése is nekik sikerült, Lewis lövése után Balogh Bence pofozta be a korongot a bécsi kapuba, 4-2. A végeredményt Beukeboom állította be egy üres kapus góllal, 5-2-re győzött a Fehérvár.

A titánok ezután vendégségbe indulnak, előbb a Vasas, majd a Dunaújváros ellen, míg hazai pályán legközelebb január 20-án az Újpest ellen játszanak.