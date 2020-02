Magabiztos volt idegenben is az MTK

Ahogyan a szerdai beharangozóban is olvasható volt, az esélyesség terhe nélkül léphetett pályára Lőrincz Emil együttese, s csoda nem történt – kiesett a labdarúgó Magyar Kupából a DPASE.

DPASE–MTK 0-2 (0-1)

Dunaújváros, Dunaújvárosi Stadion. Vezette: Molnár Attila, Garai Péter, Bornemissza Norbert, Antal Péter.

DPASE: Pokorni – Horváth, Hompót, Bartha Puskás – Aman, Dorogi Barna, Kovács, – Szepessy, Busa. Vezetőedző: Lőrincz Emil.

MTK: Varga – Deutsch, Nagy, Varga, Fülöp – Kata, Bognár – Schön, Palincsár, Katona – Bíró. Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Bíró B. (34.), Gera D.(64.)

A csapatok öltözőjében egészen biztosan nem voltak hosszas elemzések a mérkőzés előtt a másik félről, hiszen az odavágó előtt legutóbb szűk öt éve került össze a két alakulat, ennyi idő alatt pedig teljes egészében kicserélődtek az akkor még egyaránt első osztályú keretek. Akkor a fővárosiak kapuját még egy bizonyos Hegedűs Lajos védte (ma már a Puskás Akadémia hálóját őrzi – a szerk.), míg az újvárosiak befejező csatárát Eppel Mártonnak hívták.

No, de félretéve a nosztalgiát – a vendég kék mezesek érthető módon nem sürgették a találkozót, tekintve a háromgólos előnyükre, így az első percek jóformán puhatolózással teltek. A 13. percben az vendégektől Schön Szabolcs maradt lent a gyepen egy ütközést követően, majd Szepessy eresztett rá egy bombát 22-23 méterről, a felső léc nem segített – tíz perc múlva pedig egy sarokrúgásnál fejelt a hosszú alsó sarok mellé centikkel. Szemmel láthatólag megjött a támadó kedve mindkét gárdának, a 34. percben pedig az MTK vezető góljai is: Bognár István adott be jobbról laposan egy szögletet, amire Bíró Bence érkezett jól, 0-1.

A DPASE is elvégezhetett egy sarokrúgást a 39. percben, veszélytelenül – válaszul jött a lefújás előtt a kékektől is egy, Pokorni azonban nem tudta lehúzni a labdát, a kipattanó már itt sem volt veszélyes. Pihenő.

A második felvonásban igyekezett eldugni a játékszert a kreatívabban futballozó MTK, melynek a 49. percben egy csúnya Bíró Bence-belépő lett a vége – meg is kapta érte a figyelmeztető cetlit. Többet birtokolta a labdát Michael Boris együttese, a hazaiak csupán kontrákig jutottak, s abban sem sokáig. A 61. percben aztán frissítés céljából kettőt is cserélt a német szakember, Lencse László és Gera Dániel is pályára lépett a kékeknél. S ami azt illeti, nem is várattak sokáig a góllal: Lencse iramodott meg egy labdaszerzést követően a bal oldalon, centerezésénél Gerát találta meg, aki megforgatta védőjét, majd a rövid alsóba lőtt, 0-2. A második kapott gól után nem sokkal Lőrincz Emil is cserélt egyet, Rauf al-Sheraji jött be Dorogi Renátó helyett. A maradék bő 20 percben sem vett vissza az MTK, Barna és az imént beállt Al-Sheraji csak futkároztak a labda után a középpályán. A 80. percben Bognár cselezte be magát a tizenhatos vonaláig, ballábas lövése azonban fölé szállt. 3 perccel később Aman tekert jobbról egy szabadrúgást középre, de Varga kiütötte. Az utolsó percben Gera duplázhatott volna, de ezt a párharcot most Pokorni nyerte, ellentétben a találkozóval, melyen sima győzelmet aratott az MTK, a vége tehát 0-2.