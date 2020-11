Magabiztos volt a MOL Fehérvár, újra a tabella második helyén áll

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 2020–21-es idényének rajtján 3-3-as döntetlent játszott a MOL Fehérvár FC és a Zalaegerszegi TE. A bajnokság második körének nyitányán a Vidi magabiztosan zsebelte be a pontokat ugyanebben a párosításban.

Úgy tűnt, gólgazdag lesz a Vidi és a ZTE 12. fordulóbeli randevúja is, és a piros-kékek hívei reménykedhettek a tévéképernyők előtt, hogy egyoldalú lesz a találkozó. A 21. percben már kétgólos volt a fehérváriak előnye, a 12. minutumban Budu Zivzivadze, majd Lyes Houri is bevette az egerszegi kaput, azonban a szünet után leállt a hazai henger. Pedig lehetett volna több gól is közte, végül maradt a 2-0-ás, ám magabiztos siker.

– Jól kezdtük a mérkőzést, szép akciókat vezettünk és hamar előnybe kerültünk. A második gól után számomra nem volt kérdés, hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést – fogalmazott a találkozót követően Márton Gábor, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője. – Egy kis hiányérzet van bennem, jó lett volna a gólkülönbségünkön javítani, azonban most meg kell elégednünk azzal, hogy „csak” megnyertük a találkozót. A második félidőben sem adtunk sok lehetőséget a Zalaegerszegnek, próbáltunk kialakítani még helyzeteket, de nem sikerült több gólt szereznünk. Sok helyzetig eljutunk, keressük a kaput, a befejezéseinken azonban még mindig kell egy kicsit csiszolnunk. Annak örülök, hogy a csapat egyre magabiztosabb játékot mutat be.

A francia középpályás, Lyes Houri az első találat előtt fontos labdát szerzett, a másodiknál pedig szép kényszerítő végén talált be.

– Nagyon jól kezdtük a meccset, két szép gólt szereztünk rögtön az elején, utána viszont sajnos visszavettünk a lendületből, pedig véleményem szerint több gól volt a csapatban – vélekedett Lyes Houri. – A második félidőben a Zalaegerszeg jobban betömörült, nem volt sok területünk, de nem is akartunk feleslegesen kockáztatni a biztos vezetésünk tudatában, magabiztos győzelmet szereztünk. Örülök, hogy gólt szereztem, Niko rendkívül jól tette vissza elém a labdát, szép játék volt. Van még hátra négy meccsünk ebben az évben, a célunk az, hogy további 12 pontot szerezzünk ezeken.

A Vidi sorrendben a Pakssal, a Budafokkal, a Puskással és a Kisvárdával találkozik 2020-ban.