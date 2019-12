Magabiztos volt a Kohász

Nem kegyelmezett a sereghajtónak a DKKA az első osztályú K&H női kézilabdaligában – György László együttese tizenegy gólos győzelmet vívott ki hazai pályán.

Papírforma érvényesült. A mérkőzés előtt sem tettek volna a sportfogadók egy lyukas garast sem a Szent István SE csapatára, hiszen Vojkovics Gyula leányainak még nem sikerült megszerezniük az első győzelmüket sem az idei kiírásban.

Ennek megfelelően kezdődött a találkozó, hazai dominancia érvényesült már az első perctől, s főleg védekezésben – a vendégek első négy támadását ugyanis kivédekezte a Kohász, míg a túloldalon Szekerczés háromszor, míg Grosch egy alkalommal talált be, így Vojkovics Gyulának már a 7. percben időt kellett kérnie (4-0). A rövid pauza után sikerült is összekapnia magát a fővárosi alakulatnak, melynek következtében a játékrész derekán emberhátrányba, s ezzel együtt hullámvölgybe került a hazai gárda, három gólra is feljöttek a vendégek, így György László is kikérte első idejét (9-8).

A módfelett agresszív első felvonást a félidei tíz kiállítás is hűen tükrözi. A hátralévő 15 percet jól oldotta meg a DKKA, s végül 16-12-es vezetéssel mentek pihenőre a felek.

A fordulást követően fel­őrölte a Kohász az egész végig az eredmény után futó Szent Istvánt, így a 41. percben már hét, majd negyed órával a vége előtt nyolc volt közte (25-17).

A folytatásban sem csökkent az iram, s így György László minden játékosának lehetőséget adhatott a bizonyításra – a DKKA végül simán, 33-22-re megnyerte a mérkőzést, s ezzel feljött a tabella hetedik helyére.