Magabiztos sikert aratott a Dunaújváros

Az OB I. női vízilabda-bajnokság 6. fordulójában az európai kupaporondon is remeklő DUE-Maarsk Graphics együttese nem hagyott kétséget afelől, melyik a jobb csapat.

Tatabánya–DUE-Maarsk Graphics 2-13 (0-1, 1-5, 1-4, 0-3)

Tatabányai Sportuszoda, vezette: Madarassi, Bujka

Dunaújváros: Kiss A. – Brezovszki Gurisatti 5, Mahieu 1, Vályi 1, Huszti 1, Szellák. Cserék: Sajben 1, Horváth B. 2, Szabó N. 1, Ziegler. Vezetőedző: Mihók Attila.

Lassan indult az újvárosi henger, ám miután Mihók Attila lányai a második nyolc percben elkapták a fonalat, a hazai együttes számára egyértelművé vált: itt a ők csak asszisztálni fognak. Gurisatti Gréta és Horváth Brigitta két-két, valamint Vályi Vanda egy góljával jelentős előnyt harcoltak ki az Euroligában csoportjukból első helyen továbbjutó Fejér megyeiek.

A 6-1-es vendég vezetésnél elérkező nagyszünet után sem változott a játék képe, három vendég találatot követett egy hazai gól, a mindkét tatabányai gólt szerző Zantleitner Noémi volt eredményes, 2-6. Rotálta a csapatát Mihók Attila, a 19 éves Sajben Nikolett és a 16 éves Szabó Nikolett is medencébe ugrott, és egy-egy gólt szereztek. A negyedik negyedre kialakuló nyolcgólos előny tudatában a végén már visszavettek a vendégek, három gólt szerezve kialakították a 2-13-as végeredményt.

– Nagyon jó mérkőzést sikerült játszanunk, a kiváló védekezést a két kapott gól mutatja. Ez kifejezetten olyan találkozó volt, ahol a fiatalok is több lehetőséget kaphattak, akik éltek is ezzel, gólokat tudtak szerezni. A BVSC ellen nehéz mérkőzésre számítok, de bízom a lányokban, hogy legyőzzük majd ezt az akadályt is – nyilatkozta Sajben Viktória. A BVSC elleni találkozó szerdán 20 órakor rendezik a Szőnyi úti Uszodában.