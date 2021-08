Magabiztos siker a ligarivális ellen

A Hydro Fehérvár AV19 lejátszotta első felkészülési mérkőzését, az ellenfél a ligába visszatérő HK SZ Ljubljana volt. A zárt kapus találkozót a Volán nyerte 5-1-re.

Hydro Fehérvár AV19 – HK SZ Ljubljana 5-1 (1-0, 0-0, 4-1)

Hydro Fehérvár AV19: Tirronen – Stipsicz, Campbell, Erdély, Bartalis, Petan, – Fournier, Nilsson, Terbócs, Hári, Kuralt, – Atkinson, Szabó D., Mihály, Sarauer, Magosi, – Horváth M., Szabó B., Ambrus, Jacobs, Rétfalvi. Vezetőedző: Kevin Constantine

Brady Shaw-n kívül minden új igazolás ott volt a jégen, a kapuban a finn Tirronen állt. Nagy iramban és fehérvári letámadással kezdődött a mérkőzés, az első helyzetre sem kellett sokáig várni. A tavalyi szezonban rendkívül eredményes Petan-Bartalis-Erdély trió játszott össze, de Bartalis lövését védte a vendégek kapusa. Pár perccel később a fehér mezben játszó szlovénok is veszélyeztettek, de a Volán újonnan igazolt kapusa résen volt. Az első harmad derekán emberelőnybe került a Fehérvár, de Hári, Terbócs majd Atkinson lövése sem talált utat a kapuba. Egy újabb fórt már nem hagyott kihasználatlanul Kevin Constantine gárdája, Kuralt lőtte az (elő)szezon első gólját 1-0.

A második játékrészt a Ljubljana emberelőnnyel kezdhette, de a hazai védelem állta a sarat, majd Sarauer csent el egy korongot a védőtől, de az utolsó pillanatban még tisztázni tudott a ljubljanai hátsó alakzat. A Hydro Fehérvár AV19 irányította továbbra is a találkozót, ugyanakkor a szlovén kontrákban is volt veszély, a második harmad 8. percében Tirronennek kellett nagyon nyújtózkodnia. A folytatásban ismét emberelőnyben támadhatott a hazai együttes, de Petan lövését hárította Us Zan. Féltávnál Kevin Constantine kapust cserélt, Kornakker Dániel is harminc perc bizonyítási lehetőséget kapott.

A záróetap fehérvári góllal kezdődött, egyenlő létszámnál Terbócs, Kuralt és Hári játszott össze, utóbbi talált be a vendégek kapujába. 2-0. Pár minutummal később az egész találkozón veszélyes játszó Petan is megszerezte első gólját a szezon során, az olasz támadó Bartalis passzából volt eredményes, 3-0. Beindult a fehérvári gólgyártás, 11 perccel a vége előtt emberhátrányban Erdély lepte meg a szlovénok védelmét, 4-0. Később összejött a szépítés a Ljubljanának, Joona Erving járt túl Kornakker eszén 4-1. Négy perccel a mérkőzés vége előtt a vendégek emberelőnyben támadhattak a második góljukért, de Sebastian Piché távoli löketét védte a magyar hálóőr. Az utolsó percre is maradt egy volános találat, Sarauer kipattanó lövését az idei szezonra a Titánok csapatából fellépő Rétfalvi Kristóf pofozta a kapuba 5-1.

A Hydro Fehérvár jól játszva, magabiztosan győzte le az osztrák központú ligába az idei szezontól HK SZ Ljubljana csapatát. A Volán legközelebb csak szeptember 4-én lép jégre Miskolcon a DVTK Jegesmedvék ellen, mivel a jövő héten a férfi jégkorong-válogatott elkezdi a felkészülést az augusztus végi, rigai olimpiai selejtezőtornára.