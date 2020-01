Magabiztos paksi diadal, a fehérváriak végig futottak az atomvárosiak után

Az ősszel a fehérvári kosárlabdázók nagy csatában nyertek az ASE ellen, a tolnaiak ezúttal magabiztosan, végig vezetve győztek, 109-80-ra.

A felek októberi, fehérvári meccsén hatalmas küzdelemben, a végjátékban szerzett Govens pontokkal a hazaiak nyertek 88-83-ra, a folytatásban a paksiak kiegyensúlyozottabban teljesítettek, mindössze négyszer kaptak ki a bajnokságban, a Fejér megyeiek hatszor. Ebből következően a tolnaiak tanyáztak előrébb a tabellán, a harmadik pozícióban, a Fehérvár a szintén felsőházat érő 5. helyen várta a szombati randevút. A legutóbbi fordulóban mindkét fél hatalmas küzdelemben nyert, az ASE Kecskeméten diadalmaskodott parázs derbin, az Alba hazai pályán verte 90-89-re a Szolnokot. A kezdés előtt a fehérvári drukkerek voltak hangosabbak, jelezték, szerintük kedvenceik lesznek a bajnokok. Aztán ezt kezdte skandálni a hazai B-közép is, természetesen kedvenceik aranyérmét vizionálva. A döntően a palánk alatt hasznos Kis Raul hármassal nyitott, erre azonnal felet Guyton, majd Ljubicic is betalált, 3-6. Molnár zsákolása nyomán tovább nőtt a vendégek előnye, Coleman válaszolt közelről, Kis Raul nem tudott hibázni középtávolról és távolról sem, a vendégeknél Guyton volt aktív. A fehérváriak vezettek, a házigazdák mindig egyenlítettek, ez zajlott pereken át. Faust kosarával fordult a kocka, 13-10. Guyton egalizált, Lóránt révén a paksiak vezettek, sok volt a sikertelen dobás mindkét oldalon, Kist Kovács Ákos váltotta, vezettek a paksiak, aztán Guyton pontjaival fordított a Fehérvár, 21-22. Govens, Lukács és Takács Milán lépett pályára, eladott labdák, bosszantó hibák nyomán az első negyedet Jackson és Evans pontjai zárták, 26-22-re vezetett az ASE. Felváltva estek pontok, majd Velkey hármasával meglépett a vendéglátó, Jackson zsákolása után pedig időt kért Jesus Ramirez, 33-25-nél. Coleman hármasával már 11 pontra hízott a különbség, ezt őrizte a Paks, később Velkey és Cupkovic dobott triplát, aztán Faust is, a félidő vége előtt öt perccel ismét időt kért Ramirez, 44-32. Nem segített, tovább nőtt a lepattanókat hatékonyabban szedő tolnaiak előnye, Molnárt Csorvási váltotta centerben, Markovic dobásai nem értek célba, Kis betalált, félidőben 60-37 állt a táblán.

McDuffie zsákolása indította a második húsz percet, aztán ismételt a következő akciónál is, távolabbról azonban nem ment ilyen jól a bedobónak. Csorvási beköszönt, egyre közelebb lopózott a Fehérvár, a rohanást Guyton gyenge távolija – a gyűrűt sem érintette a labda -, majd Evans ziccere zárta le. Elhibázott fehérvári kísérletek és Evans pontjai után ismét húszra duzzadt a differencia, Ramirez időt kért, 66-46. Növelte előnyét a házigazda, Orlando Coleman magabiztos volt, a fehérváriaknál viszont nem akadt igazi vezér, sok volt a pontatlanság, a vaktában befejezett akció, a harmadik negyed zárásakor 79-55 virított az eredményjelzőn. A paksiak higgadtan szőtték támadásaikat, nyugodt befejezésekre törekedtek, ezt döntően meg is tudták valósítani. Cupkovicot kiállították, ugyanis előzőleg Evans-szel kakaskodott, közelebb jött az Alba, majd távolodtak a házigazdák, Ramirez időt kért, 95-69. Lóránt betalált, majd Coleman kosarával elérte az ASE a 100 pontot, a zárás előtt négy perccel. Gyengén dobtak a fehérváriak, az Atomerőmű SE magabiztosan nyert, 109-80-ra.