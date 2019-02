Magabiztos játékkal tudtak győzni a Fehérvári Titánok

A Vienna Capitals II elleni keddi vereség után a Vasas ellen a javítást tűzte ki célul a Fehérvári Titánok jégkorongcsapata az Erste Liga középszakaszának hetedik fordulójában.

Harminchárom másodperc. Kicsivel több, mint fél perc kellett a Fehérvári Titánoknak a vezetés megszerzéséhez, amelyet Lewis passza után Mihály Ákos jegyzett, 1-0. A korai gólt kiállítások, majd további helyzetek követték, de Tóth Balázs és Gyenes Dávid is tisztességgel állták a sarat. Öt perc volt hátra a játékrészből, amikor a vendégek kapusa ismét kapitulált, a ponterős védő, Brock Beukeboom lövése talált utat kapujába, 2-0. A legvégén még Reiter Attila ült ki két percre testre ütésért, de nem tudtak élni létszámfölényes lehetőségükkel a hátrányban játszó látogatók.

A folytatásban alaposan ráijesztettek a hazai publikumra, az első két percben három életveszélyes lövés zúgott el Gyenes kapuja mellett, jelezve, hogy nem nyugodhattak meg még kétgólos előnyben sem a Titánok. Sándor Flórián próbálkozásait kétszer is hatalmas kipattanó árán tudta hárítani Tóth, ám a méterekre elpattanó korongokra mindig vendég védők tudtak odaérni. Néhány perccel később Kiss Roland lövése is hasonló véget ért, míg a túloldalon Szlama tette bele az ütőjét veszélyesen egy lövésbe. Hat perccel a vége előtt egy kósza Szlépka-löket bucskázott át Gyenes kesztyűjén, és ellentétben a fehérvári lövések utáni szabad korongokkal, ez pont vendég csatár elé hullott, aki Csiki Attila személyében a kapuba pofozta azt, 2-1. A gól után felváltva veszélyeztették a kapukat a felek, de újabb találatot már nem láthatott a közönség. A záró játékrész első felében a Titánok domináltak, rögtön az első percben Mark Bennett gyönyörű keresztpasszáról centiméterekkel maradt csak le a középen érkező Sándor Flórián. Az ellene elkövetett szabálytalanság után még inkább kapuja elé szegezte ellenfelét a hazai alakulat, akik előbb Szabó Bence, majd Császár Hunor révén tudtak veszélyeztetni.

Tóth azonban igazi oszlopa volt csapatának, egymás után hárította a lehetőségeket. Tíz perc elteltével továbbra is a fehérváriak akarata érvényesült, ám ekkor már többször eljutottak Gyenes kapujáig a Vasas fiataljai. Ez 14 percnyi játék után már odáig fajult, hogy a Titánok kapusának védések egész sorát kellett bemutatnia, hogy megőrizze csapata vezetését. Az utolsó két perchez érkezve Bödök Bence előtt adódott a legnagyobb egyenlítési lehetőség, aki egy az egy ellen vihette a korongot Gyenes ellen – kettejük párharcát azonban a kapus nyerte. Rögtön ebből a lehetőségből fordulva egy villámgyors kontrát vezetett a Fehérvár, amelynek a végén Balogh Bence lőtt kapura, majd saját kipattanójából megszerezte csapata harmadik gólját, 3-1. Becsülettel harcolt a végéig Ladányi Balázs csapata, kapusukat is lehozták a szépítésért, de több gól már nem esett a találkozón. Győzelmükkel a Titánok matematikailag is biztos résztvevőivé váltak az Erste Liga 2018/2019-es rájátszásának, így ebben a tudatban játszhatnak hátralévő mérkőzéseiken. A legközelebbi ilyen alkalomra szombaton, a Gyergyó otthonában kerül sor.