Magabiztos győzelemmel őrizte meg vezető helyét a Vidi

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I ötödik fordulójában nem csupán a mérkőzésekre fókuszált a lelátó népe. Az átigazolási időszak éppen a MOL Fehérvár FC és a Kisvárda csatájának estéjén zárult. Nem is volt eseménytelen augusztus 31-e.

Augusztus 31-e az átigazolási időszak utolsó napja volt Európában, így a bajnoki forduló mellett a játékosmozgásra is figyeltek félszemmel a szurkolók.

A Sóstó mellett is volt kivel ismerkedni. A Vidiben először jutott szóhoz az észak-macedón Viszar Muszliu, aki Juhásszal alkotott párt a védelem közepén, azonban a kezdőben most Armin Hodzic volt gólfelelős, a góllövőlistát holtversenyben a kisvárdai Grozavval vezető Futács Márkó csak a padon kapott helyet.

Az első percek passzolgatását, és fehérvári labdabirtoklási fölényét feledtetvén a korábbi Fradi-klasszis, Ebedli Zoltán unokája, a 19 esztendős Kovácsréti Márk vállalkozott ballábas lövésre a Vidi kapujától 22 méterre, a bal kapufáról vágódott a labda Lucas elé, de gyengére sikeredett kísérletét blokkolták a védők. Jól járatta a labdát a Vidi a tizenhatos előterében, de a sűrű láberdőt telepítő Kisvárda-vedelmen nem tudták átgyötörni a labdát. Hátul sem volt összeszedett a Vidi. Viszar Muszliunak a meccs elején csak a könnyű, hátsó passzokra kellett figyelnie, majd mikor Grozav buktatással együtt vette el tőle a labdát, nem volt rest lerántani a román csatár nadrágját. Harcosság terén nem érhette szó a ház elejét, de a figyelem kihagyott olykor. Ígéretes fehérvári támadás végén Nego magasan a kapu fölé fejelt, majd a túloldalon Lucas egy igazítás után jobbal, 20 méterről lőtt, nem sokkal szállt a labda a kapu fölé. Grozav a 25. percben villant először. A 16-os vonalánál egy lövőcsel után alig tévesztett célt a piros-kék játékosok „szemmel verték” a lasztit. A félidő hajrájához közeledve a Vidi érezte, hogy valamit tenni kell. Előbb Hodzic cselezte magát helyzetig, de ziccerét lábbal védte Felipe, majd még ugyanebben a támadásban Petrjak szerette volna felavatni a bal alsót, a várdaiak brazil kapusa remek mozdulattal tenyerelte vissza a mezőnybe a labdát. Végül az új szerzemény, Viszar Muszliu juttatta előnyhöz a Vidit. A 42. percben egy jobb oldalról elvégzett Huszti-szabadrúgás után fejelt 5 méterről a bal alsóba az észak-macedón védő, 1-0.

Fordulás után is lendületben maradt a Vidi. Nem is bírta a nyomást a Kisvárda. Az 56. minutumban Huszti tekerte remekül a szögletet a rövid sarokra, ahova Georgi Milanov robbant be, s a hálóba fejelt, 2-0. A vendégek ezután már csak futottak szinte a labda után, elszürkült a Kisvárda játéka, mígnem a 77. percben Nego magas ívelésére Armin Hodzic érkezett jó ütemben, s a csillagok magasságában – a kapu jobb oldalába bólintott, 3-0. A meccs végén Kovácsréti zárta keretbe az eseménysort, éles szögből leadott löketét védte Kovácsik Ádám.