Magabiztos gyergyói siker

Az Erste Liga idei szezonjában először lépett jégre a Dunaújvárosi Acélbikák csapata, és vereséggel zárt a már eddig három meccset lejátszó Gyergyói HK ellen.

Dunaújvárosi Acélbikák-Gyergyói HK 1-5 (0-2, 1-2, 0-1) Dunaújváros, zárt kapuk mellett

Vezette: Soós, Varjú, Molnár M., Balla DAB: Hughson – Kovács B. (1), Nilsson, Mazurek, Németh P., Odnoga – Mestyán, Hruby, Azari, Török, Philqist – Dósa, Lencsés, Szappanos 1, Dansereau (1), St. Pierre – Gebei B., Barna, Gebei G., Pozsár. Vezetőedző: David Leger GYHK: Cooke – Góga, Matheson, Quellette, Valdix, Tendler 1 – Ferenc-Csibi (1), Jones (1), Péter Zs. (2), Silló 1, Szigeti (1) – Kozma, Raszulov, Bíró G. 2, Csergő 1 (1), Sára (1) – Nagy Cs. (1), Barabás, Benedek, Lázár. Vezetőedző: Malcom Cameron Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Kapura lövések: 32-41

Nagyon várták az újvárosi szurkolók, hogy végre élesben láthassák kedvenceiket, ám szinte az utolsó pillanatban derült ki, hogy ez nem lesz lehetséges. Oka, hogy katasztrófavédelmi határozat hiányában a bajnoki mérkőzéseket csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni a Jégcsarnokban – ezen kívül még legalább két találkozón…

Alig telt el egy perc és az újjászerveződött DAB kapujában táncolt a korong, egy kipattanó pakkot vágott be Jerome Tendler, 0-1. Öt perc elteltével aztán láthattuk az első hazai helyzetet is, amely Martin St. Pierre előtt adódott, de nem tudott kifogni Robert Cooke kapuson. Majd Azari Zsolt egy akción belül két lehetőséget is elpackázott, előbb Cooke, után a kapuvas segítette ki a Gyergyót. Aztán a 18. percben egy védekezési hibát büntetett a GYHK, egy kontratámadást követően Bíró Gergő talált be, 0-2.

A középső harmad elején három hátrányt bekkelt ki a DAB, közben pedig Mark Mathesont kellett egy Kevin Dansereauval történt ütközés után ápolni. A 36. percig kellett várni az újabb gólra, ekkor ismét kontrából Bíró vette be a pirosak ketrecét, 0-3. A 38. percben Szigeti dolgozta ki a helyzetet, melyet végül Silló Arnold fejezett be, 0-4.

A válasz másfél perccel később érkezett, Szappanos Dávid közelről szépített, 1-4.

A záró játékrész lassan csordogált, aztán az 52. percben Csergő Hunor kapott egy forintos passzt Nagy Csabától, egyedül vitte végig a pakkot, és szépen lőtte ki a jobb alsó sarkot, végképp eldöntve a csatát, 1-5.