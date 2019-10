Magabiztos, fegyelmezett játékkal aratott sikert a Hydro Fehérvár AV19

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) vasárnapi játéknapján fesztiválhangulatot varázsolt a Raktár utcába a Hydro Fehérvár AV19.

Drámai körülmények között, kétgólos hátrányból fordítva győztek péntek este a listavezető Salzburg otthonában a Fehérvári Ördögök, így a hatmeccses vereségi sorozatot stílusosan megtörő alakulat a második helyezett Bécs elleni hazai bajnokit is önbizalomtól duzzadva várhatta. Ennek megfelelően kirobbantak a jégre Hannu Järvenpä tanítványai, jó hazai csapathoz híven kapujukhoz szorították buszozásban megfáradt ellenfelüket: a második percben Szita Donát középre adott korongjáról Dylan Busenius maradt le centikkel. Tim Campbellt lövő kedvében találták a sárga mezes bécsiek, a 6. percben pedig ez a hozzáállás gólt eredményezett: első kék vonalas bombája még kapu mellé pattant, másodszor viszont Szabó Krisztián passzából eleresztett lökete után Sille Timotej ütőjéről már a kapuban kötött ki a pakk, 1-0. Kósza bécsi támadások után Szita Donát lövését követően került a korong Reisz Áronhoz, a fiatal támadó viszont nem tudta Zapolskin átjuttatni a játékszert. A játékrész végére felpörgő vendégek részéről Kyle Baun egy piruettel lerázta magáról védőjét, lövését pedig Ouzasnak kellett szépen védenie. Öt perccel a harmad vége előtt Szabó Krisztiánt látták szabálytalannak a játékvezetők, kétperces távolléte során pedig nem egy Ouzas-bravúrra volt szükség, hogy megmaradjon a hazai előny.

Osztrák nyomással kezdődött a második felvonás, a rendkívül aktív Hartl-Vause-Baun támadótrió tudott kialakítani több veszélyes helyzetet Ouzas ketrece előtt. Szabó Dániel tért ölelő indítása után Andrew Yogan vette célba Zapolski ketrecét, de nem tudott túljárni a hálóőr eszén. Három perc telt el, mikor Busenius baráti paskolását látták szabálytalannak a zebrák, a testre ütés címén jegyzőkönyvbe kerülő kiállítást pedig gyorsan ki is használta a Bécs: Mike Zalewski emelt szépen a hálóba, 1-1. 22 másodpercig tartotta magát az egál, Jonathan Harty ugyanis gondolt egy merészet, és a bedobókör tetejéről eresztett el egy kegyetlen bombát, ami végül meg sem állt a bal felső sarokig, 2-1. Az első játékrészhez hasonlóan a 10. perctől kezdett „meleg lenni a pite”, a 12. minutumban Dario Winkler lövését egy villámgyors lábmozdulattal hárította a látszólag kiszolgáltatott helyzetben lévő Ouzas. Öt perc volt hátra a középső harmadból, mikor az elcsent koronggal meginduló Lehtonent csak szabálytalanul tudták megállítani, ám a kétperces előny csupán egy percig tartott, ugyanis Andrew Yogant – érthetetlen módon – is kiküldték durva játékért. Négy a négy ellen egészen a gólvonalig eljutottak a bécsiek, az ott táncoló pakkot végül Carusonak sikerült baseballos mozdulattal kiütnie. A legvégére is jutott még izgalom, egy darabig úgy tűnt, kettős hátrányba is kerül a Fehérvár, ám a játékvezető rövid kupaktanács után törölte a büntetést.

Paprikás hangulatban indult a záró felvonás, Kuralt és Mario Fischer össze is akaszkodott, miután mindketten gyorsan a büntetőpadon találták magukat. Űzte-hajtotta csapatát a fehérvári publikum, érkeztek is szépen a bombák Zapolski kapujára. Rájátszáshoz hasonló iramban folyt a mérkőzés, a 6. percben a Harty–Kóger–Kuralt hármas mehetett egy bécsi védő ellen, ám végül túlkombinálták a helyzetet. Az utolsó öt perc kapujában Erdély Csanád zárhatta volna le a meccset, lövése azonban a kapuvason csattant. Több mint két perc volt hátra, mikor a bécsi szakvezetés lehívta kapusát, Ouzas hatalmas védései után pedig ki is használta a lehetőséget a Fehérvár: Yogan tette fel a pontot az i-re. Hat egymást követő vereség után a liga két legjobb csapatát legyőzve bizonyította a Fehérvár: nagy hibát követ el, aki idejekorán leírja őket.