Magabiztos Debrecen – Csak az elején vezetett az Alba Fehérvár

A DEAC vendége volt az Alba pénteken este a bajnokság 3. fordulójában. A hazaiak könnyedén nyertek 88-73-ra.

A házigazdák két győzelemmel, a fehérváriak egy diadal és egy vereség nyomán várták a randevút, a Fejér megyeiek előbb a Paks ellen nyertek hosszabbításban 106-104-re, majd simán kikaptak hazai pályán a bajnok Falcótól, 98-66-ra. A kék-fehérek már csütörtökön délelőtt elindultak a Hajdúságba, hogy kellően kipihenten várják az összecsapást, a meccs előtt az Alba kulcsfigurája, Vojvoda Dávid belázasodott, nem tudta vállalni a játékot. A vendégek nélküle is jól kezdtek, gyorsan elléptek öt ponttal, Steele triplája és Lukács duplája nyomán, a hazaiak Valerio Bodon Vincent hármasával közelítettek. Polyák csak egyik büntetőjét dobta be, Steele viszont mindkettőt (4-7), a házigazdák Thames és Dzeletovic révén fordítottak, Polyák kinti kosarával el is léptek. Dzeletovic a folytatásban sem rontott, Aska zsákolása nyomán már 19-9 állt a táblán. Pongó hozta közelebb az Albát, Polyák azonnal válaszolt, a folytatásban őrizte előnyét a DEAC, sőt növelte is. Lapornik megkezdte a pontok termelését, a másik palánknál Szabó Zsolt triplája célt ért, valamint az első negyed végén betalált Laksa is, 34-21. A folytatásban is domináltak a házigazdák, Drenovac belelendült, valamint nem tartott szünetet a pontgyártásban Lapornik és Aska, a túloldalon Laksa mutatott szép dolgokat, de ez csak ahhoz volt elég, hogy a hazaiak ne lépjenek el húsz ponttal. Tóth Ádám zsákolásával elérték a bűvös határt, 52-32 állt a táblán. Még inkább távolodtak a keletiek, semmi sem sikerült a látogatóknak, félidőben 60-34 állt a táblán.

A nagyszünet után közelebb jött a Fehérvár, Pongó Marcell és Laksa megmozdulásai nyomán, húszon belülre érkeztek, aztán Dzeletovic büntetőivel visszaállt a korábbi különbség. Mulalicnak nem mentek a dobások, Laksa is rontott, azonban Steele betalált, majd Dzeletovic megmutatta, nem csak közelről eredményes, 69-46-nál időt kért Dejan Mihevc, a Fehérvár trénere. Takács Milán hármasa után állandósult a húszpontos differencia, három negyedet követően 72-52 virított az eredményjelzőn. Maradt a hazai uralom, Polyák és Lapornik beköszönt kintről, Szabó Zsolt ziccert értékesített, később Pongó megmozdulásaival araszolt előre az Alba. A meccs utolsó nyolc pontját a vendégek szerezték, magabiztosan nyert a Debrecen, 88-73.