Lőrincen eldőlhet

A dobogó szempontjából létfontosságú kilencven perc vár a dunaújvárosiakra vasárnap, míg Felcsúton a „nagyok” után a „kicsik” is összecsapnak a labdarúgó NB III 25. fordulójában.

Közép csoport

2019. 04. 28., 16.30

Szentlőrinc SE (2.)–Dunaújváros PASE (4.)

A forduló slágermérkőzésének ígérkezik a DPASE baranyai kirándulása, miután két olyan védelemmel rendelkező csapat feszül egymásnak, amelyek kettejük között mindössze 31 gólt kapott. A feleket ugyan a tabellán hat pont és két helyezés választja el, de jelenlegi formájuk megegyezik: legutóbbi öt meccsén mindkét társaság három győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget tud felmutatni.

Iváncsa KSE (8.)–Hódmezővásárhely (16.)

Csak a három pont elfogadható a mostanság botladozó Iváncsának hazai pályán a sereghajtó ellen. Domján Attiláék legfőbb riválisa, a Dunaújváros két hete 6-2-re verte a Hódmezővásárhelyt – ezzel az eredménnyel az iváncsaiak is biztos kiegyeznének.

Nyugat csoport

2019. 04. 28., 11.00

Puskás Akadémia FC II (4.)–MOL Vidi FC II (13.)

A sorsolás szeszélye folyamán nemcsak az élvonalban, de a harmadosztályban is Fejér megyei derbit rendeznek e hétvégén. A felcsútiak tizenkét összecsapást vívtak meg veretlenül egy huzamban – ezzel nem csak a csoport, de az egész NB III egyik legkiegyensúlyozottabb formáját mutatják. A kis Vidi is kezdi összekapni magát, a legutóbbi három fellépésén például kétszer is győzni tudott, amivel elkerült a kieső zónából.