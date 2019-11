Londonban a nagyok

Jannik Sinner simán legyőzte Alex De Minaur-t Milánóban, de nemcsak a fiataloknál avattak új tenisz világbajnokot, hanem a nagyoknál is – ők most Londonban döntik el, ki az idei legjobb férfi teniszező.

Nem kisebb nevekkel rajtol az idei ATP Finals tornája, mint az újdonsült világelső spanyol Rafael Nadal, vagy a stafétát átadó szerb Novak Djokovic. Továbbá ott van a sokak által minden idők legjobb férfi teniszezőjének titulált, immáron 38 éves Roger Federer is – s utánuk már a feltörekvő generáció következik.

Két darab négyfős csoportban fognak zajlani a vérre menő küzdelmek – és erre is készült az ATP, amely stílusosan a korábban ezt a trófeát (is) elhódító sztárjairól nevezte el ezeket.

ANDRE AGASSI csoport:

(1) R. Nadal – (4) D. Medvedev

(6) S. Tsitsipas – (7) A. Zverev

BJÖRN BORG csoport:

(1) N. Djokovic – (3) R. Federer

(5) D. Thiem – (8) M. Berrettini

Vasárnap elkezdődtek a küzdelmek a Björn Borg csoportban, s az első kiemelt Novak Djokovic az újonc résztvevő olasz Matteo Berrettinivel találkozott N Djokovic–M. Berrettini 6:2, 6:1

Az adogatásáról híres Berrettini akár meg is nehezíthette volna a szerb dolgát. 3:2-ig fej-fej mellett haladtak, ám ott brékhátrányba került, majd kisvártatva a szettben sem tudott maradni, a szerb ezzel hozta az első felvonást, 6:2.

Az előző három játékot is beleszámítva zsinórban hét gémet nyert meg a volt világelső, és villámgyorsan 4:0-s előnyre tett szert. A következő adogatását bár elvesztette, vissza is vette azt, majd ki is szerválta a találkozót, 6:2, 6:1.

Lapzártánk után Roger Federer Dominic Thiemmel találkozott 21 órás kezdettel.