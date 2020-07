Letették névjegyüket az újvárosi hölgyek

A BENU Női Vízilabda Magyar Kupa csoportkörének első fordulójában húsz gól fölött termelt a címvédő dunaújvárosi alakulat.

Budapesti Honvéd SE–DUE-Maarsk Graphics 8-23 (1-5, 4-7, 1-5, 2-6)

Margitsziget, 300 néző. V.: Fodor Rajmund, Ádám Frank

Honvéd: Varga Cs. – Pap M., Király R., Rajna 2, Gyárfás 1, Bálint 1, Szűcs E. 2 Cserék: Magyari G. (kapus), Hollósi, Ringhofer, Bojtor, Balaskó 1, Czakó 1. Vezetőedző: Rottler Antal.

DUE: Magyari – Szilágyi D. 4, Gurisatti G. 7, Mahieu 1, Mucsy 1, Szellák 1, Huszti. Csrék: Balog J. (kapus), Sajben 3, Horváth B. 1, Szabó N. 1, Garda 4, Ziegler, Brezovszki. Vezetőedző: Mihók Attila.

Ötméteresek: 1/1, ill. 4/5

Kiállítások: 2/7, ill. 6/8

Címvédőként a végső győzelemre is esélyes dunaújvárosi hölgyek abban a tudatban ugorhattak medencébe a Margitszigeten, hogy a III. Kerület a szegedieket is legyőzte csütörtökön, így két győzelemmel állnak a B-csoport első helyén. Mindez nem helyezett túlzott nyomást Mihók Attila lányaira, akik egy elegáns 5-1-gyel indították a mérkőzést az első nyolc percben: Szilágyi három, Gurisatti és Sajben egy-egy találatot jegyzett. A második negyedben felrázta együttesét a hazai kispad előtt Rottler Antal, és mindent egy lapra feltéve, a hét kapott gól mellett bátor előre játékkal négy alkalommal sikerült mattolni Magyari Aldát az újvárosi kapuban.

A nagyszünetet követően 12-5-ös vendég előnyről folytatták a felek, és a második nyolc perchez képest fordult a kocka, újra beizzították a dunaújvárosi hengert. Mahieu, Gurisatti, Szilágyi, Horváth Brigitta és Sajben Nikolett is beköszönt, 11 gólosra növelve a két együttes közti különbséget, 6-17. Formalitásként zavarták le a felek a zárónegyedet, amely a mérkőzésen hét gólig jutó Gurisatti Gréta duplájával indult, 6-19. A folytatásban is maradt a vendég fölény, legvégül Garda Krisztina emberelőnyből szerzett találata állította be a 8-23-as végeredményt.