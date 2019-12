Letette a magyar állampolgársági esküt Stopira

Ianique dos Santos Tavares, a MOL Fehérvár FC labdarúgója hétfőn reggel tette le az állampolgárági esküt Cser-Palkovics András polgármester előtt a Városházán.

Hétfőtől egyel kevesebb légióst számlál majd Fehérvár

Stopira hónapokkal ezelőtt nyújtotta be kérelmét a magyar állampolgárságért, a FIFA szabályai értelmében azonban nem öltheti magára a címeres mezt – tájékoztat a város honlapja.

A honosított játékost Szent István városában, magyar állampolgárként először a polgármester köszöntötte: „Megtisztelve érzem magamat, hogy újra a nemzet történelmi fővárosában, a Városházán kerülhet sor városunk egyik kiemelkedő játékosának honosítására. Stopira a városnak és a Vidi szurkolóinak a település határain túl is rendkívül sok örömöt okozott. Büszkék vagyunk rá, hogy mától kezdve közösségünknek állampolgárként is tagja. További sok sikert kívánok a sporteredményekhez, remélem még sok éven át fog itt Székesfehérváron a Vidi, és ezzel a magyar labdarúgás fellendítésében is oroszlánrészt vállalni.” – mondta dr. Cser-Palkovics András.

„Nincsenek szavak, amikkel igazán le lehetne írni az érzést, ami most bennem van. Igazán különleges nap ez az életem, fantasztikus érzés, hogy mától magyar állampolgárnak mondhatom magamat. Igazán örülök, hogy megoszthattam a ceremónia pillanatait a csapattársaimmal és klub dolgozóival: köszönöm, hogy a MOL Fehérvár mellett mindig számíthattam a városra is az elmúlt hét évben. Számos jó emlék köt már Székesfehérvárhoz, de talán a legjobbak mégis azok voltak, amikor a bajnoki címeinket ünnepelhettük a szurkolóinkkal a Belvárosban. Eskümhöz híven ezentúl is azon fogok dolgozni, hogy öregbítsem a klub, a város és a magyar futball hírnevét.” – nyilatkozta a ceremónia után Stopira, aki az elmúlt hét évben 181-szer öltötte magára a piros-kék mezt.