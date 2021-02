Lépéselőnybe került riválisaival szemben a Sárosd együttese

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban a pandémia miatt több mérkőzés is elmaradt az őszi fordulókból. Ezek közül már kettőt pótoltak az előző vasárnapokon, ám ezen a hétvégén öt meccs­re kerülhet sor a pótlás jegyében.

A 4. fordulóból pótolt összecsapás:

Mány–Enying 0-1 (0-0)

Martonvásár, zárt kapuk mögött, Vezette: Wittner József.

Mány: Szabó T. – Deák, Rimele, Ország, Szabó L. (Gondos) – Mészáros T., Bukovecz, Bokros, Babály – Palkovics (Radovits), Veress. Vezetőedző: Pál Zoltán

Enying: Baranyai – Kovács L. (Varga B.), Kalló, Nyikos (Király D.), Szalai K. – Varga Á. (Papp G.), Paluska K., Csepregi, Halász (Virth) – Sófalvi (Szőke), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Keszler (67.)

Jók: Bukovecz (a mezőny legjobbja), Szabó T., Veress, ill. Baranyai, Halász G., Keszler.

A november óta első mérkőzését játszó, betegségektől és sérülésektől sújtott mányi csapat lépett fel támadólag a mérkőzés elején, de a gyors enyingi kontrák is veszélyt jelentettek a hazaiak kapujára. A félidőig felváltva kerültek veszélybe a kapuk, de gól nem született. A második játékrészben a forgatókönyv nem változott, a Mány igyekezett irányítani a mezőnyjátékot, a vendégek pedig gyors támadóikban bízva hosszú labdákkal próbáltak veszélyt okozni. A 60. percben Mészáros Tamás a kifutó kapusba lőtt, pár perccel később egy szerencsés találattal Keszler Máté az Enyingnek szerzett vezetést, 0-1. Az utolsó húsz percre felbillent a pálya, a Mány mindent egy lapra téve próbált gólt szerezni, kinyíló védelmük mellett az Enying is növelhette volna előnyét, de az eredmény már nem változott.

Tudósított: Varga Mihály

A 14. fordulóból pótolt összecsapás

Ikarus-Maroshegy–Martonvásár 1-1 (1-1)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött. Vezette: Kovács Róbert.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Horváth Zs., Kovács L. (Bíró), Bencze – Vandróczi (Makai), Vadászi (Megyeri), Kovács K., Farkas G. – Kovács D., Farkas D. Vezetőedző: Borsányi István.

Martonvásár: Sebestyén – Balla, Szeidl, Erdei P., Szél (Schäffer) – Füzér (Kádár), Lakakisz (Waller), Neuvert, Süle – Kovács P. (Lacza), Beraki (Balogh B.). Vezetőedző: Kovács Attila.

Gól: Bencze (10.), ill. Erdei P. (31.).

Kiállítva: Balla (90.).

Jók: Kovács K., Horváth Zs. ill. Erdei.

Hazai lehetőséggel kezdődött a mérkőzés, mikor Farkas Dánielt ugratták ki jó ütemben, a 16-oson belül egy védő szabálytalanságát követően ítélt a játékvezető jogosan büntetőt, melyet Bencze János magabiztosan értékesített a 10. percben, 1-0. A következő 20 percben hazai helyzetek jellemezték a mérkőzést, Andróczi Krisztofer került kétszer is nagy helyzetbe, de lövéseit Sebestyén István bravúrral védte. A 31. percben egy szögletet követően egyenlített a Martonvásár Erdei Péter révén, 1-1. A második félidő komoly lehetőségek nélkül zajlott, küzdelmes mezőnyjátékkal. A végén paprikás hangulatú mérkőzés alakult ki a sok szabálytalanság következtében, mely után végül Balla Patrik rúgott szándékosan utána Horváth Zsoltnak, a játékvezető jogosan mutatta fel a piros lapot, az igazságos döntetlennel végződő találkozón.

Tudósított: Mezővári Balázs

A 15. fordulóból pótolt összecsapások

Móri SE–Sárosd Kronos Sport 1-2 (0-0)

Mór, zárt kapuk mögött. Vezette: Cseh Roland.

Móri SE: Molnár B. – Radács, Végvári, Kosztolányi (Büki), Lattenstein – Bognár B., Klémán M., Katona (Osgyán), Varga B. – Tar, Fodor Máté (Ferencz). Vezetőedző: Kiss Máté.

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. – Susa, Vida, Szalai P. (Kovács Á.), Killer M. – Takács M., Meszlényi (Dobsa), Kosaras, Szekeres – Kovács S., Szabó N. (Hushegyi). Vezetőedző: Arany Tibor.

Gól: Lattenstein (63.), ill. Kovács S. (50.), Vida (93.).

Jók: Varga B., ill. Killer M., Vida.

A mérkőzés elején a hazai csapat több veszélyes helyzetet is kialakított a sárosdi kapu előtt, de nem sikerült egyet sem gólra váltani ezekből. A vendégek védekezésre rendezkedtek be, bízva gyors ellentámadásaikban, azonban ezekből sem volt komolyabb lehetőség. A fordulás után egy közeli szabadrúgást Kovács Sándor tekert a móri kapuba, 0-1. A 63. percben Varga Balázs ellen szabálytalankodtak a büntetőterületen belül, a jogos 11-est Lattenstein Norbert helyezte a hálóba, 1-1. A folytatásban is mezőnyfölényben játszott a vendéglátó, és a két kapufájuk is jól jelzi, eldőlhetett volna a találkozó móri oldalra. Már úgy tűnt, vége a találkozónak, de a 93. percben egy sárosdi szöglet után Vida Tamás senkitől sem zavartatva fejelt a ketrecbe, 1-2. Jöhetett a sárosdi örömtánc, a móriak sajnálhatják ezt, mert hiába játszottak jobban ellenfelüknél, ezúttal győzött a lelkesedés.

Tudósított: Móri SE

Ercsi Kinizsi–Sárbogárd 2-2 (1-1)

Martonvásár, zárt kapuk mögött.

Vezette: Schweighardt Róbert.

Ercsi Kinizsi: Hodula – Tóth K., Tolnai, Szűcs O., Jerzsabek (Köntés) – Reicheld (Bálint), Kun (Gróf), Holentoner, Németh G. (Bognár B.) – Pintér L. (Kondreska), Klauz. Vezetőedző: Lieber Károly.

Sárbogárd: Barabás – Kindl, Gráczer Bálint, Kókány, Rodenbücher T. – Magda (Horváth Zs.), Gráczer G. (Vámosi), Horváth I., Gyuricza – Gráczer Bence (Lajtos), Mayer D. Szakmai igazgató: Pajor László.

Gól: Tolnai (38.), Klauz (63.), ill. Rodenbücher T. (32.), Kindl (90.).

Jók: Tóth K., Hollentoner, Klauz, ill. Mayer D., Rodenbücher T., Kókány.

Több kimaradt hazai lehetőség után a 32. percben Rodenbücher Tibor lőtt laposan Hodula Krisztián kapujába, 1-0. A 38. percben Tolnai Péter helyezett 18 méterről egy kipattanót a bogárdi kapu jobb felső sarkába, 1-1. A második félidő első negyedórájában szinte semmi nem történt, aztán a 63. percben Klauz Máté jól eltalált lövése csapódott a vendégek hálójába, 2-1. Kockáztatott a Sárbogárd, kitámadtak, így számtalan lehetősége adódott az Ercsinek kontrázni, ám ezekbe rendszeresen hiba csúszott, amiért a sors a 90. percben „megbüntette” a Kinizsit. Egy 35 méteres beívelés után Kindl Zalán kotorta a labdát a kapuba, 2-2. Közelebb állt a Kinizsi a győzelemhez, de dicsérni kell a Sárbogárdot is, mert mindent elkövettek az egyenlítésért.

Tudósított: Flórián Gábor

Főnix FC–Lajoskomárom 7-2 (3-1)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött. Vezette: Winklár Péter.

Főnix FC: Barsch – Knausz, Sarok, Adorján, Patkós K. (Mayer M.) – Kertész (Molnár A.), Szegedi (Krán), Zoboki, Bolla Barnabás – Jófejű (Somogyi), Bognár I. (Papp K.). Vezetőedző: Pavlik József

Lajoskomárom: Kajári – Németh Á., Varga F., Sonkoly (Szakáts), Fodor Márton (Orbán) – Gergye (Kovács P.), Vései, Kövecses (Szili), Lakk (Berta) – Czéhmeiszter, Vass. Vezetőedző: Megyeri János

Gól: Patkós K. (16., 18., 27., 69.), Zoboki (50.), Bolla Barnabás (53.), Papp K. (88.), ill. Gergye (40.), Berta (83.).

Jók: Patkós K., Bognár I., Zoboki, Knausz, ill. senki.

Nagy nyomást helyezett a Főnix FC csapata a Lajoskomárom védelmére, aminek a 16. percben meg is lett az eredménye: Bognár Imre adott jó passzt Patkós Kevinnek, aki 5 méterről a kapuba helyezett, 1-0. A 18. percben Bognár I. keresztbelőtt labdájára ismét Patkós érkezett, 2-0. A 27. percben ismét működött a Bognár-Patkós játékkapcsolat, mert az előbbi beadását utóbbi a kapuba fejelte, ezzel Patkós klasszikus mesterhármast ért el 11 perc alatt, 3-0. A 40. percben Szegedi Szabolcs vétett el egy labdát, és Gergye Krisztián lőtt higgadtan a kapuba, 3-1. A második félidő is ugyanolyan felfogásban kezdődött, mint az első. A sok labdabirtoklás mellett számos helyzetet alakított ki a hazai csapat, és az 50. percben egy lecsorgó labdát Zoboki passzolt az üres kapuba, majd egy formás támadás végén a 63. percben Bolla Barnabás lőtte ki a hosszú sarkot, 5-1. A 69. percben Patkós újfent betalált, majd egy bal oldali akció végén Berta László vette be a hazai kaput, 6-2. Végül Papp Christopher a 88. percben szerzett gólja zárta le az összecsapást, 7-2. A fontos győzelmet szerző vendéglátók minden csapatrészben felülmúlták ellenfelüket.

Tudósított: Pavlik József