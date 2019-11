Lényeges fehérvári kézilabdasikerek

Az NB II-es férfi-kézilabdabajnokság 7. fordulójában mindkét fehérvári gárda egy góllal diadalmaskodott.

Cunder TU Kézisuli–Rákosmenti KSK 31-30 (17-15)

Köfém Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Földesi, Halász.

Cunder: BOKRÉTA – Bándi 3, Hamvasi, DRESKA 8, Zsirai 1, Csóka 2, TÁRKÁNYI 12. Csere: Dravecz (kapus), Bencze 3, Bakos, Kónya 2, Sipics. Vezetőedző: Erdei Krisztián.

A hazaiak Tárkányi és Bándi góljaival már hárommal is vezettek, de a vendégek 13-13-nál utolérték őket. A zsinórbeli ötödik győzelmükre hajtó cunderesek feszült hangulatú csatájához a játékvezetők is hozzájárultak, a két sípmester 42 percnyi büntetést osztott szét, 13 kiállítás a hazaiakat sújtotta, alig akadt pillanat, amikor a csapatok teljes létszámmal a pályán lettek volna.

A második játékrészben átvette a vezetést a Rákosmente, ám az utolsó 18 percben nyolc védést bemutató Bokréta mellett a végjátékban fontos gólokat jegyző Tárkányi–Dreska páros révén fordított a Cunder. Az utolsó támadásnál Bokréta kétszer is hárított, a hazai hálóőr ráadásul az időn túli szabaddobást is kivédte.

Pilisvörösvári KSK–Alba-MÁV-Előre SC 26-27 (15-17)

Solymár, 100 néző.

Alba: CZÉRNA – Králl 2, Szám, Kanyó Bence 7 (2), Szalczinger, BÁRDOS 9, Rohonyi 3. Cs.: Hátas (kapus), IFJ. GRŐBER 4, Kanyó Balázs 2, Penzer, Harsányi. Vezetőedző: Grőber Mátyás.

A kezdő szélsői nélkül kiálló Alba solymári ven­dégjátéka nyílt sisakos küzdelmet hozott. A fehérváriak mindent megtettek a hazai lerohanások semlegesítéséért, emellett az ihletett formában védő Czérna négy hetest is hárított. Támadásban elsősorban Bárdos jeleskedett, ifj. Grőber pedig öt másodperccel a vége előtt eldöntötte a mérkőzést.