Lenullázták a Csákvárt

A Merkantil Bank NB II. 24. fordulójában az előző játéknapon szabadnapos AFC Csákvár és a tavaly még NB I-ben szereplő Haladás összecsapását a helyzeteikkel jobban sáfárkodó zöld-fehérek nyerték magabiztosan.

Szombathelyi Haladás–Aqvital FC Csákvár 3-0 (1-0)

Szombathely, 1533 néző.

Vezette: Berényi Tamás (Kovács G., Horváth Z.).

Haladás: Verpecz – Schim­mer, Jagodics, Jancsó, Bosnjak – Tóth D., Holdampf, Balogh F. (Kiss B., 67.) – Rácz, Schuszter (Farkas B., 46.) – Tóth-Gábor (Doktorics, 81.). Vezetőedző: Mátyus János.

AFC Csákvár: Markek – Albert I., Nándori, Tányéros – Tamás N., Sipos Z, Mészáros D. (Kiprich D., 60.), Kocsis B., Galambos (Sejben, 46.) – Baracskai, Komáromi (Daru, 60.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Tóth G. (45+1., 57.), Farkas B. (67.).

A csákváriaknál Madarász Márk öt sárga lapja miatt nem léphetett pályára, míg Albert István, Pratsler Benjamin és a legutóbb Budafokon pontot érő bombagólt szerző Mim Gergő is sérüléssel, betegséggel küszködik, így róla is le kellett mondania Visinka Ede vezetőedzőnek. Így aztán Madarász helyén a kezdőcsapatban először kapott helyet a 18. születésnapját januárban betöltő Komáromi György. Hasonló gondokkal küzdött a zöld-fehéreket néhány hete irányító Mátyus János is, hiszen a hazaiaknál sérülés miatt régóta hiányzik Rózsa Dániel, Németh Márió és Medgyes Zoltán, de Devecseri Szilárd, Szekér Ádám és Németh Milán is összeszedte az ötödik sárgáját, úgyhogy róluk is kénytelen volt lemondani. Az első negyedórában a Csákvár irányította a meccset, bár a vendéglátók kapujára nem jelentettek veszélyt. A Haladás kontrákra épített, és fokozatosan átvette a kezdeményezést. Be is szorultak a csákváriak a térfelükre, és a megszerzett labdákból nem tudtak akciókat kialakítani. A szünet előtt azonban Rácz Ferenc szabadrúgásból a felső lécre bombázott, a levágódó labdát Tóth-Gábor Kristóf 2 méterről a hálóba bólintotta, 1-0. A pihenőt követően növelte előnyét a Haladás, az 57. percben Tóth-Gábor egy csel után 7 méterről a kifutó Markek Tamás mellett helyezett a bal sarokba, 2-0. Majd a 67. percben jött az újabb feketeleves, Farkas Balázs kissé kisodródva balra, az alapvonaltól két lépésnyire, jobbal a hosszúba pörgetett, 3-0.