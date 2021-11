A Titánok Skakodub góljával nyert 1-0-ra

Az Erste liga csütörtöki egyetlen mérkőzésén a Titánok jégkorongcsapata az FTC-Telekomot látta vendégül.

Titánok – FTC Telekom 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)

Székesfehérvár, 272 néző. V.: Wolf, Gangel, Árkovics, Pallós

Titánok: Szeles – Salamon, Reiter, Lundin, Kecel-Mészáros, Dézsi – Farkas, Astrakhantsev, Ambrus Cs., Fekete A. (1), Skakodub 1 – Kóger B., Molnár, Csiszer, Alapi, Grin – Szabó P, Nochta, Jábor, Mayer, Nagy Á. Edző: Anatoli Bogdanov

FTC: Nagy K. – Boros, Karmenieimi, Fowlie, Tóth A., Kulmala – Sarcia, Hegyi, Kóger D., Somogyi, Tamminen – Seregély, Bán K., Hajós, Pavuk, Tóth G. – Komáromy, Farkas, Galántai, Roczanov. Edző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 6 ill. 4 perc

Kapura lövések: 17-43

Fehérvári fölénnyel kezdődött a mérkőzés. Ambrus Csongot, Csiszer is próbára tette Nagy Kristófot. A túloldalon Tóth Adrián léphetett ki egyedül, de a zöld-fehér támadó Szelesbe lőtt. Továbbra is pörgött a hazai gárda, Fekete Alex közelről lőtt Nagyba. A harmad derekán felvette a ritmust az FTC, Boros távoli löketét fogta Szeles magabiztosan. Nyolc perccel a játékrész vége előtt emberelőnybe került a Fehérvár, és bár a fór elején Fowlie kiugrott, de szerencsére elhibázta a ziccert. Nem úgy a másik oldalon Skakodub, aki Fekete kapu mögül visszatett korongját vágta be közelről, 1-0. A folytatásban nőtt a Ferencváros nyomása, de a fehérvári védelem állt a sarat.

A középső harmad hazai akciókkal indult, Nagy Ákos vezette negyedik sor beszorította ellenfelét. Rálépett a gázpedálra az FTC, a hazaiak egyre jobban beszorultak, Szeles sokadik párharcát nyerte Fowlie ellen, de a fővárosiak részéről Tóth Adrián és Kulmala is veszélyeztetett. A 27. percben Somogyi érthetetlenül keményen ütközte le az egyik hazai játékost, tettéről két percig gondolkozhatott el a büntetőpadon. A fórban jól forgatott a Titánok, de Nagy védett mindent. Később a zöld-fehérek is próbálkozhattak létszámfölényben, de Kulmala szerencsére nem a góllövő ütőjét pakolta be erre a túrára, Szeles állta a sarat.

A záróetap erőteljes ferencvárosi nyomással kezdődött, Fodor Szabolcs együttese alaposan megtornáztatta a fehérvári hálóőrt, ugyanakkor a hazai válaszcsapatásokban is megvolt a veszély, elsősorban Skakodub volt nagyon aktív. Emberelőnybe került a fővárosi alakulat, Karmeniemi és Somogyi is helyzetbe került, majd már egyenlő létszámnál Fowlie ziccerét fogta Szeles. Az utolsó percekre teljesen beszorult a Fehérvár, de Szeles és a védelem magabiztos lábakon állt. A Titánok együttese visszavágott a vasárnapi, 6-0-ás sima vereségért, és a szezonban harmadszor győzött.