Lemaradtak a bronzéremről

A magyar kispályás fociválogatott büntetőkkel kapott ki Románia ellen a minifutball-világbajnokság bronzmérkőzésén.

A romániai csapat kezdte jobban a találkozót, kétpercnyi játék után Ioan Popa próbálkozott, majd Fritz Attila is célt tévesztett. A 8. percben ismét Popa került helyzetbe, pillanatokkal később Razvan Radu tekert, de Tajti a helyén volt. Egy magyar szabadrúgás-kombináció végén Sós Márkó lőtt távolról, majd Stelian Stancu nyolc méterről, mindketten kapu mellé bombáztak. Majd jött két kapufa mindkét oldalon: a 18. percben Razvan Radu, a huszadikban Ladányi Dávid tévesztett kevéssel.

A második felvonás elején Suscsák Máté két ziccerét is bravúrosan védte Klein László. Pár perccel később büntetőhöz jutottak a románok – ám Tajti hárítani tudott!

A 44. percben újra Suscsák, most egy közeli fejesét védte Klein lábbal. A hátralévő időben már nem volt érdemleges akció, jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás első percei után ismét Suscsák előtt adódott nagy lehetőség, de Klein ezt is hárította. Másodpercekkel később Ionut Alecu is lőtt, de szerencsére kapu mellé. A második játékrészben Radu és Ungur is próbálkoztak, sikertelenül. Gól most sem esett, így jöhettek a büntetők.

A románok kezdtek, Mirea Ungur lőtte az elsőt be a bal alsóba. Magyar részről Fritz Attila jött, ám Klein védett. A második román büntetőt Razvan Plopleanu értékesítette. Sós Bence magabiztos volt magyar részről, de Ionut Alecu belőtte a büntetőjét, így Románia lett a bronzérmes.

Magyarország–Románia

0-0 – büntetők után: 1-3